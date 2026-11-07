MOTOCICLISME
Márquez, segon a la pràctica darrere de Di Giannantonio
El de Cervera, que es juga el títol, va tenir un problema mecànic a la Ducati
El lleidatà Marc Márquez (Ducati) va començar ahir el Gran Premi de Qatar amb una segona posició en la sessió de pràctica, en la qual es va quedar a només 142 mil·lèsimes de l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati), autor del millor temps amb un espectacular 1:50.406, nou rècord absolut del circuit de Lusail. El pilot de Cervera, que aspira a conquerir el títol mundial aquest cap de setmana, va demostrar velocitat des dels primers entrenaments, després d’haver encapçalat la taula en la sessió matinal amb un registre d’1:52.278.
La jornada, tanmateix, va tenir un sobresalt per al lleidatà. Quan faltaven 27 minuts per acabar la pràctica, la Ducati va tenir la pèrdua de la cadena i de part del xassís a les portes del pit lane. Márquez va haver d’empènyer la moto amb el peu per la recta principal fins a rebre l’ajuda d’un mecànic. Posteriorment, va poder tornar a pista amb la segona muntura i va millorar els registres fins a poder situar-se segon.
Al davant només va acabar Di Giannantonio, que va rebaixar l’anterior rècord de Lusail, precisament en poder de Márquez des del 2025 (1:50.499). L’italià va avantatjar en 142 mil·lèsimes el català, mentre que Marco Bezzecchi (Aprilia), tercer a 260 mil·lèsimes, va completar les primeres posicions. Francesco Bagnaia (Ducati) va ser quart.
En la lluita pel campionat també va fer un pas important Jorge Martín (Aprilia), principal rival de Márquez, que va finalitzar setè amb 1:51.041, a 635 mil·lèsimes del millor temps. El madrileny va poder competir malgrat les molèsties físiques que encara arrossega i després de perdre’s la cita de Malàisia per lesió. La sessió va deixar deu pilots classificats directament per a la Q2, entre ells Raúl Fernández, cinquè; Enea Bastianini, sisè; i Johann Zarco, vuitè. Pedro Acosta (KTM), catorzè, haurà de passar per la Q1.
Márquez surt a la pista a Lusail amb un matalàs de 44 punts sobre Jorge Martín, que continua tocat per la lesió que arrossega al canell dret; i amb 66 punts sobre Marco Bezzecchi, el tercer de la general. “Em sé els números, n’he de fer vuit més que un i 30 més que l’altre”, va dir amb referència a l’italià i l’espanyol d’Aprilia, respectivament.