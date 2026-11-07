BÀSQUET
Un Cadí la Seu sense encert en atac cau a casa i trenca la bona ratxa després de tres victòries seguides
Cau davant del Jairis de Bernat Canut, la falta d’encert va ser clau
El Cadí la Seu va perdre ahir la imbatibilitat a casa en el quart partit, al caure davant del Jairis de l’urgellenc Bernat Canut (55-67), que va deixar constància del seu nivell. Sense Sontag, encara de baixa, i amb un pèssim percentatge de tir, sobretot de tres punts (4 de 15), les lleidatanes no van poder encadenar la quarta victòria abans de l’aturada per les finestres FIBA. El matx no va arrancar gens bé per a les de Pepe Vázquez malgrat les dos cistelles inicials de Donarski, que van donar una renda de 4-2. Va ser l’última vegada en què les altourgellenques van tenir el comandament del xoc contra un Jairis que, encara que li va costar entrar en calor, quan ho va fer va ser un equip devastador. En tot just quatre minuts, les de Bernat Canut, liderades per l’exurgellenca Laura Gil a la pintura i Hobbs des del perímetre, no només van capgirar el partit sinó que van clavar un cop important amb un parcial de 0-11, que li va donar una renda de nou punts (4-13). Vázquez, veient que el seu equip no reaccionava (5-15, m.7), va demanar temps, però de res li va servir, ja que el Jairis estava en mode corró i amb sengles triples de Hill i Massey va elevar la renda fins a una màxima de 14 punts (7-21), reduïda a 12 amb dos tirs lliures de Mata (9-21) al final del període. En l’inici del segon quart, la decoració va semblar canviar amb un parcial de sortida de 8-2 (18-24), que va obligar Canut a parar el partit. El temps mort tampoc va donar resultat al tècnic de la Seu, que no va poder parar el seu exequip, en especial una entonada Orsili. La italiana, amb vuit punts seguits, va comandar les operacions ofensives i va situar el Cadí a tres punts en dos ocasions (23-26 i 28-31), però en ambdós el Jairis va respondre amb un 2+1 i no va donar peu que les lleidatanes completessin la remuntada. En el tram final del segon quart, un parell de badades van permetre a les murcianes arribar al descans dominant per deu punts (30-40) amb un parcial de 2-9. El tercer quart va ser un intercanvi de cops que va fer que el marcador tot just tingués canvis significatius. Va ser a l’últim assalt quan el Cadí va semblar tornar al matx i va reduir el desavantatge a cinc punts (48-53), però de nou la falta d’encert en el tir exterior i les pèrdues li van tornar a impedir anar més enllà. Les murcianes, ben assentades, van aconseguir un parcial de 0-10 que va elevar la renda fins als 15 punts (48-63), la màxima de tot el partit, que va ser definitiva.