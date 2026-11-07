Remunta frustrada de l'iLERNA Lleida després de la xiulada del Barris (93-98)
Els lleidatans perden per sisena jornada consecutiva després de buscar la remuntada al tram final de la mà de James Batemon
De nou l'equip de Gerard Encuentra ha sortit amb energia baixa a la pista del Barris Nord, Baskonia ho ha aprofitat i ràpidament s'ha situat onze per damunt amb el 10-21. L'equip ha buscat capgirar la dinàmica però el poc encert, sobretot en tirs lliures, i l'encert de Baskonia amb un espectacular Joksimovic i els punts de Simmons.
L'actitud de l'equip, al tram final del segon quart, ha estat la gota per excedir el got per l'afició del Barris, que ha acomiadat als jugadors amb una sorollosa xiulada i amb un marcador contundent de 39-54.
A la tornada de vestuaris, Baskonia ha sortit decidit a trencar el partit i ha situat el 43-65 de màxima pels visitants. Perrin s'ha lesionat dels bessons, que li han pujat després d'una esmaixada, i ja no ha tornat a pista.
A l'últim quart, amb tot perdut, James Batemon ha agafat la direcció del joc i en uns minuts d'inspiració brutals ha tornat a l'equip dins del partit. Ajudat amb un parell de triples de Shurna i la implicació en defensa de la resta de companys, inexistent fins al moment, ha posat la por al cos al Baskonia. Finalment, la remuntada no ha estat possible i els vitorians s'han emportat la victòria per la mínima, que deixa l'iLERNA Lleida cuer a l'ACB. El pròxim partit serà al Barris Nord, diumenge vinent contra Manresa a les 12 hores.