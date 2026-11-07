ATLETISME
El Trail Montroig reunirà 900 atletes
A Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, el 14 de novembre
La reserva natural de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa tornarà a convertir-se el proper 14 de novembre en l’escenari de la quinzena edició del Trail Montroig, que reunirà uns 900 participants i oferirà quatre modalitats: marató, mitja marató, esprint i la popular Volta al Pantà, una proposta no competitiva oberta a tots els públics. En aquesta edició destaca la nombrosa participació femenina, que fregarà el 40% del total.
Organitzada per l’Associació Trail Montroig Sant Llorenç Camarasa i Pedala.cat, la competició puntua per als circuits UTMB i ITRA i recorrerà alguns dels paratges més emblemàtics d’aquest espai natural. Entre aquests destaquen les ermites de Sant Jordi i Montalegre, el pont penjant del Congost de Mu, el poble i la presa de Camarasa, la cresta del Mont-roig i el pas dels Orelluts.
La modalitat reina serà la marató, amb 41,2 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell positiu. Es donarà el començament a les 7.30. Es tracta del recorregut més exigent tècnicament, amb passos destacats pel tossal de Monteró, el pas de l’Orellut, la torreta de Sant Salvador, l’ermita de Sant Jordi, la Penalta i la presa de Camarasa, abans d’afrontar l’última pujada a la carena del Mont-roig. La mitja marató, amb sortida a les 9.30, comptarà amb 21,4 quilòmetres i 1.350 metres de desnivell positiu.
Per la seua part, l’esprint, que començarà a les 10.00, oferirà 14 quilòmetres i 560 metres de desnivell, amb un traçat ràpid i explosiu, especialment indicat per als qui vulguin iniciar-se en el trail running. Finalment, la Volta al Pantà, que arrancarà a les 11.00, proposarà un recorregut d’un total de vuit quilòmetres i tot just 100 metres de desnivell, pensat per a famílies i acompanyants. Durant l’itinerari podran descobrir el jaciment arqueològic de la Roca dels Bous i disfrutar de les vistes del Segre, la Paret de l’Os i les serres del Mont-roig i Monteró.