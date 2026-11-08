FUTBOL
El Barça busca un cop d’autoritat contra l’Atlètic
Flick admet “la importància de guanyar a Madrid” per consolidar el liderat
L’Atlètic i el Barça protagonitzen avui un dels partits més atractius de la dotzena jornada de LaLiga EA Sports (Riyadh Air Metropolitano, 21.00/Movistar LaLiga), amb el liderat en joc i la pressió afegida d’arribar a l’aturada de seleccions dalt de tot de la classificació. El conjunt blaugrana afronta una prova de màxima exigència davant d’un rival que ja el va posar en dificultats la passada temporada, tant a la Copa del Rei com a la Champions.
L’entrenador del Barça, Hansi Flick, va reconèixer ahir la importància del matx i va apel·lar a la fortalesa del seu equip. “Tots els partits són molt importants. Hi ha tres o quatre equips excel·lents que estan molt ajustats a la classificació i és important guanyar a Madrid. És el nostre objectiu i ho donarem tot”, va assegurar el tècnic alemany.
Flick no va voler mirar enrere malgrat els precedents desfavorables davant dels blanc-i-vermells. “Això està en el passat. Per a mi no és rellevant, l’important és el que passi demà [avui per al lector]. Hem de guanyar per anar-nos-en a l’aturada dalt de tot de la taula. Per això serà important demostrar la nostra força i qualitat”, va assenyalar el tècnic.
Una de les incògnites de l’alineació blaugrana està en el centre del camp, on el tècnic ha de cobrir la baixa de Rodri. De Jong i Bernal són les principals alternatives. “Ja sabem la qualitat de De Jong, però també la de Bernal, que ho ha fet molt bé. És bo poder pensar-ho aquesta nit”, va explicar.
L’entrenador també va obrir la porta a la titularitat d’Èric Garcia i va elogiar l’adaptació de Brian Fariñas al lateral dret, malgrat no ser la seua posició habitual.