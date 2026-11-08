BÀSQUET
Derrota honrosa: L’Ilerna voreja la remuntada en un duel que tornava a anar encaminat al desastre
Un Batemon estel·lar (29 punts) va valer per igualar 22 punts de diferència al Baskonia
L’Ilerna Lleida va encaixar ahir la sisena derrota consecutiva, però, al contrari de les últimes tres va caure amb el cap ben alt i sense haver de retreure’s res. En un partit que anava encaminat cap a un nou desastre, amb quinze punts de desavantatge al descans (39-54) i 22 a l’inici del tercer quart (43-65), Batemon es va arromangar (amb 29 punts, 20 dels quals a l’últim quart) i va estar a punt de liderar una remuntada que hauria suposat un punt d’inflexió a l’últim quart (31-20). Els lleidatans van arribar a empatar (91-91) a falta d’un minut, però les últimes jugades van caure del bàndol vitorià, per firmar un 93-98 final davant d’un Ilerna amb molts dèficits, però que va ser acomiadat entre aplaudiments al final del matx, mentre que al descans l’afició va castigar l’equip amb una sonora xiulada. Perquè, encara que l’equip segueixi en descens i ahir tingués un pitjor percentatge en tirs lliures (55%, amb 11/20) que el seu rival en triples (61%, amb 14/23), el públic lleidatà l’únic que exigeix és compromís.
Esports
Gerard Encuentra: “Ningú vol aquesta situació”
Redacció
De fet, l’arrancada va ser la història de sempre: la defensa anava perduda i va tocar remar a contracorrent amb el 10-21. Davant d’un Baskonia amb baixes i sense interiors, que movia la pilota pel perímetre, els ajuts arribaven tard i l’equip basc va encertar els nou primers tirs de camp. Encuentra va demanar temps mort i va arribar un parcial de 7-0 (17-21), encara que el poc encert en el tir lliure (1/4) i les set pèrdues van evitar que la reacció fos més gran i el parcial va acabar amb 20-27.
En els primers compassos del segon quart, l’única via útil per atacar va ser Perrin. El gal, amb sis punts seguits, va ser l’únic capaç d’anotar en un primer tram desencertat dels lleidatans, que van tornar a caure a deu punts de diferència des del 24-34 fins al 29-39, amb un triple de Simmons, el millor visitant amb 25 punts. De fet, els vitorians sempre trobaven un jugador alliberat per castigar, com sempre, els lleidatans des de la distància. Primer va ser Joksimovic per situar
el 33-45, després Frisch (37-49) i finalment Duarte (39-54) per portar al límit la paciència d’un Barris Nord que va acomiadar el seu equip amb una sonora xiulada al descans, amb la cistella final de Duarte (39-54), després d’un segon quart en el qual els lleidatans van fallar més tirs lliures (3 dels set llançats), que triples el rival, tan sols un dels sis intentats, mentre que el registre lleidatà va ser un 1/9.
L’única bona notícia és que quedaven 20 minuts per reaccionar. La dolenta, que els 15 punts a remuntar es van convertir en 22 en poc més de tres minuts, després d’una arrancada visitant amb tres triples i un conjunt lleidatà que va sortir derrotat dels vestidors (43-65). I va ser una pena perquè el parcial de 7-0 després del temps mort d’Encuentra només va servir per tornar a situar-se a 15 punts (50-65).
Van arribar a estar 12 avall amb dos grans cistelles de Perrin (54-66), que no va poder disputar l’últim quart per problemes al bessó, però els de Perasovic van tornar a castigar des de la distància per arribar 16 punts amunt a l’últim quart (62-78).
Tot semblava perdut, però Batemon es va entossudir a demostrar que no. Més enllà d’un triple de Hughes, va anotar 20 punts per, amb un parcial de 23-10, deixar el partit a una possessió (85-88), amb 4 minuts restants. Shurna va tenir un triple per empatar, però el va fallar, encara que ho va esmenar amb escreix perquè va encertar els dos llançaments següents des de la distància per empatar a 91 a falta d’1 minut.
Però tot era massa bonic, perquè Simmons va replicar amb un altre triple (91-94) i tot va tornar a caure en contra dels lleidatans.
El Baskonia va tenir llicència per defensar amb molta duresa els últims intents de Batemon i Joksimovic va ampliar les diferències (91-96). Va ser la sentència per a un Ilerna Lleida que va acabar caient per 93-98, però va canviar els xiulets amb què el públic va acomiadar l’equip al descans per aplaudiments al final del partit.