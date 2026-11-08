FUTBOL
Etern De Miguel
El Tenerife i la seua afició acomiaden el davanter en un acte multitudinari a l’Heliodoro. “Per sobre de qualsevol assoliment, perviu la persona que eres”
El tinerfenyisme va omplir a vessar ahir les graderies del centenari Heliodoro Rodríguez López per acomiadar, per última vegada, Jesús de Miguel. La plantilla blanc-i-blava al complet, l’equip femení, la base, empleats del club, autoritats locals, representants del futbol i l’esport nacional i milers d’aficionats van ser presents en un solemne acte per homenatjar el davanter, mort dimarts passat a l’Hospital Universitari de Nuestra Señora de la Candelaria després de patir un fort xoc amb el porter de l’Andorra, Jesús Owono, que li va provocar una parada cardiorespiratòria.
Durant l’acte, que va arrancar amb un minut de silenci, es van succeir els parlaments. El capità del primer equip, Enric Gallego, va ser el primer a parlar. “Per sobre de qualsevol partit o assoliment esportiu, el que perviu és la persona que eres. El nostre estadi es reuneix per retre homenatge a un futbolista. Nosaltres, per rendir-l’hi a un amic. Encara que no t’agradés ser protagonista, avui tots volem parlar de tu perquè t’ho mereixes. Allà on siguis, continua somrient. Nosaltres seguirem aquí”, va remarcar visiblement emocionat.
Després van prendre la paraula el president de l’entitat, Felipe Miñambres, i el màxim accionista, Rayco García. Ambdós van dedicar paraules d’afecte al futbolista i a la seua família. L’acte va acabar amb la part religiosa, presidida pel bisbe Eloy Santiago, un vídeo que recollia totes les mostres d’afecte i condolences dels principals clubs i figures de l’esport nacional i internacional i amb la seua afició recordant-lo entonant un últim càntic.