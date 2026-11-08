HOQUEI
Golejada en el derbi lleidatà
El Vila-sana venç l’Alpicat en l’estrena a casa amb una solvent actuació al segon temps. Les del Segrià van resistir a la primera meitat, però van cedir davant del potencial ofensiu rival
El CP Vila-sana es va imposar ahir a l’HC Alpicat en el primer derbi lleidatà de la temporada (6-1). Les del Pla d’Urgell van vèncer en un duel igualat a la primera meitat que les manté al cim de l’OK Lliga Iberdrola. Per la seua part, l’Alpicat va encaixar la segona derrota del curs i continua ancorat a l’última posició.
A la primera part, el guió de partit va ser l’esperat. El Vila-sana va saltar a la pista més prepositiu, mentre que el rival, l’Alpicat, aguantava replegat. Tot i així, les del Segrià van fer mal al contraatac amb Sanjurjo obligant a anar a totes la portera local, Sandra Coelho.
A partir del minut 5, les ocasions van començar a succeir-se a favor del vigent campió de Lliga. Florenza va liderar l’atac de les de Rodero i ho va intentar, sense sort, en el minut 8. Després van ser Elsa Salvanyà, Sara Roces i Gime Gómez les que van provar Ari García, que va respondre amb gran solvència a les internades del Vila-sana. Les de Lluís Rodero, malgrat la seua escassa efectivitat de cara a porta, van tancar el rival. Tanmateix, l’Alpicat va respondre amb contraatacs directes i en el minut 22 Claramunt va tenir un mà a mà claríssim amb Coelho, que no va materialitzar. L’Alpicat va perdonar i les del Pla ho van aprofitar a falta de 2 minuts per al descans. Florenza va aprofitar un rebuig de García per obrir el marcador i posar les seues en avantatge abans del descans (1-0).
A la represa, el duel va canviar. La sòlida defensa de l’Alpicat va cedir davant dels constants atacs del Vila-sana que, després de 5 minuts del segon temps, va anotar el 2-0. Un gol obra de la capitana, Victòria Porta, que tan sols va haver d’empènyer la bola davant de la línia.
Amb el segon gol va arribar el ruixat local. Roces va ampliar l’avantatge, Florenza va col·locar el 4-0 i un tret de Noa va acabar colant-se a la porteria de García després d’un rebot (5-0). Malgrat l’àmplia diferència en el marcador, l’Alpicat no va abaixar els braços i en el 41 Arantxa va aprofitar la passada de la mort de Claramunt per anotar el gol de l’honra (5-1). Però, en els minuts finals, el Vila-sana no va abaixar el ritme i Sara Roces va firmar el seu doblet per tancar la golejada en la seua estrena a casa (6-1).
D’altra banda, l’Esneca Fraga va vèncer ahir el Sant Cugat (1-2) en un enfrontament molt ajustat. Les de la Franja van materialitzar el triomf amb un gol d’M. Sanjurjo a la segona part (1-2).