ATLETISME
León i Duran s’imposen en la Cursa del Sant Crist
La 45 edició de la carrera va reunir més de 200 corredors a Balaguer
Balaguer va celebrar ahir la tradicional Cursa del Sant Crist de Balaguer, una cita esportiva clàssica al calendari atlètic de la comarca i que se celebra en el marc de la festa major de la capital de la Noguera.
Organitzada pel club Runner’s Balaguer amb la col·laboració de l’ajuntament, la prova va assolir la 45a edició amb més de 200 participants de diferents edats i amb la incorporació, com a novetat aquest any, de tres categories infantils.
La carrera, amb sortida i meta al Molí de l’Esquerrà, va comptar amb un recorregut urbà de 5 quilòmetres que va passar per llocs emblemàtics de la ciutat com el centre històric o la zona del riu Segre.
En categoria masculina, la victòria va ser per a Óscar León (independent), que va completar el traçat amb un temps de tan sols 17 minuts i 2 segons. Darrere de León va arribar el balaguerí Rahal Boufra (Pedala.cat), que va aconseguir la segona posició de la classificació amb un crono de 17’13” minuts, mentre que Miguel Ángel Fidalgo (independent) va completar les posicions de podi amb un registre de 17’18”.
En categoria femenina, la més ràpida va ser la també balaguerina i guanyadora en l’anterior edició de la Cursa del Sant Crist, Blanca Duran (Pedala.cat), que va tornar a pujar a l’esglaó més alt del podi després d’acabar la prova amb un temps de 19 minuts i 51 segons.
L’atleta de l’AA Xafatolls Noemí Aumedes va travessar la meta en segona posició, amb un registre de 20’16”, mentre que la corredora del Runner’s Balaguer Eva Piñol va completar el podi femení (21'14).
Caminada popular
Prèviament a la prova reina, la jornada va començar amb una caminada popular que va servir per donar inici a les 16.50 hores a una jornada esportiva d’ambient festiu que va reunir corredors, amics i familiars en uns dies de celebració a la ciutat.
A tall de conclusió, i com a novetat d’aquesta 45a edició de la Cursa del Sant Crist, l’organització va incorporar carreres infantils dirigides a nens de menys de cinc anys i fins als 15 amb l’objectiu d’atansar la pràctica esportiva i l’atletisme als més petits.