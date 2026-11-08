MOTOCICLISME
Márquez acaricia el títol
El pilot de Cervera s’imposa en una accidentada cursa a l’esprint en la qual Jorge Martín va ser tercer. Si guanya la prova llarga i el seu perseguidor en el Mundial no puntua, serà campió
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) es va imposar ahir en una accidentada cursa a l’esprint del Gran Premi de Qatar, vintena prova del Mundial de MotoGP, després de la dura caiguda del seu company d’equip, Francesco Bagnaia, que va abandonar el circuit de Lusail en llitera i va provocar una bandera roja, i de Marco Bezzecchi (Aprilia), que se’n va anar a terra a l’intentar avançar el de Cervera. Márquez, que va ser segon en la qualy darrere de Bezzecchi, va dominar l’esprint davant de Fabio Di Giannantonio (Pretamina), que va ser segon, i Jorge Martín (Aprilia), que va acabar en tercer lloc. Malgrat remuntar des de l’onzena posició a penes 14 dies després de trencar-se el radi a Austràlia, el madrileny va sumar set punts i no va poder evitar que Márquez tingui avui la primera bola de partit pel Mundial.
El lleidatà conqueriria el desè entorxat si guanya la prova i el seu principal perseguidor a la taula general, Jorge Martín, es queda sense puntuar. Ara per ara, el pilot de Ducati és líder amb 411 punts, 49 més que Martín, que en té 362.
Una vegada apagats els semàfors, Bezzecchi va defensar la seua posició de privilegi davant de Márquez, però l’acció es va aturar a la tercera volta poc després que l’italià Francesco Bagnaia tingués una caiguda per un toc de Fermín Aldeguer (Ducati) quan aquest intentava superar Pedro Acosta (KTM). La bandera roja va onejar mentre Pecco, conscient, era traslladat al centre mèdic del Circuit Internacional de Lusail, i els pilots van enfilar el camí del pit lane. Un quart d’hora després, la direcció de cursa decretava la sortida per a una nova prova a deu voltes. Bezzecchi optava per mantenir el pneumàtic mitjà, mentre que Márquez i Martín muntaven ambdós darrere un tou nou.
A la resortida, Márquez va aprofitar que Bezzecchi es va quedar una mica aturat per tal de posar-se al capdavant de la prova, i Martín, al seu torn, en una sola volta passava d’onzè a sisè. Tanmateix, el guió va canviar per complet a la quarta volta. Bezzecchi es va tocar amb el de Cervera i va acabar a la grava, i darrere arribava Martín per aconseguir el liderat de la cursa. El nou vegades campió, l’incident del qual amb el transalpí va ser investigat sense conseqüències, va respondre recuperant la primera posició immediatament després.
Els últims girs es van convertir en una autèntica batalla per la victòria, encara que el líder del campionat va saber administrar l’avantatge per aconseguir el triomf davant de Di Giannantonio, que va avançar en l’última volta un Martín que va completar el podi.
Abans, pel que fa a la lluita per la pole, Bezzecchi s’assegurava la primera posició de sortida per a les dos curses a Lusail amb un temps rècord d’1:50.028, davant del gran dels Márquez, que es va quedar a dos dècimes.