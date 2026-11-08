BÀSQUET
Gerard Encuentra: “Ningú vol aquesta situació”
El tècnic de l’Ilerna Lleida va valorar l’“esperit competitiu” d’un equip que “ha fet tot el possible en una situació delicada”
Després de l’ajustada derrota davant del Baskonia, el tècnic de l’Ilerna Lleida, Gerard Encuentra, va acudir a la roda de premsa contrariat. D’una banda, va lamentar encaixar la sisena derrota consecutiva, però també va destacar la grapa i la capacitat de reacció del seu equip, que es va quedar a les portes d’obrar el miracle. En aquest sentit, el lleidatà va remarcar que “ningú a l’equip vol estar en aquesta situació, tots volem guanyar i donar la nostra millor versió”.
Tot i així, els bordeus estan immersos “en una dinàmica complicada” que els fa tenir “més dubtes”, segons va explicar el tècnic, que va afegir que “no és normal els tirs lliures que fallem i les pèrdues. Està clar que és un tema mental, de veure’ns superats”.
Sobre el matx, Encuentra va assegurar que ha decidit agafar-se a les coses “positives”, elogiant que l’equip “ha fet tot el possible, en una situació delicada, per guanyar”. “És un bon punt de partida”, va afegir l’entrenador.
No obstant, el tècnic va destacar que “és difícil remar quan en cada atac et fan una cistella” i va assegurar que “és el punt en el qual hem de continuar treballant per millorar”. “No som tan bons com perquè no ens superin en algun moment”, va subratllar. En aquest sentit, Encuentra va posar de relleu l’actuació de l’equip al segon temps i la millora defensiva. “Hem estat més intensos, hem rotat, hem tancat el rebot i hem pogut córrer una miqueta més”, va destacar el lleidatà, que va afirmar que “en alguns moments hi havia la sensació que l’equip podia deixar-se anar, però en aquest sentit hem estat bé al treure aquest orgull i espiritu competitiu fins a empatar”.