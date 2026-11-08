FUTBOL
Primera victòria per al Balàfia
El conjunt lleidatà aconsegueix la victòria amb un rival directe en la lluita per la permanència. Hernández suma els seus primers dos gols i l’equip se situa a 3 punts de la salvació
El Balàfia va superar un rival directe en la lluita per la permanència, el Juventud, per 2-0 gràcies a un doblet d’Hernández i aconsegueix la primera victòria de la temporada. La primera part va ser igualada i el Balàfia, malgrat la seua insistència de cara a barraca, es va trobar amb un Juventud sòlid en defensa. Els locals van anotar el primer gol del partit a l’inici de la segona meitat i van aconseguir dominar el joc. A falta de deu minuts per al final, van sentenciar el partit amb un altre gol. Hernández va aconseguir els seus primers dos gols de la temporada i se situa com a pitxitxi de l’equip. Amb aquesta victòria, l’equip dirigit per Pere Cornadó aconsegueix retallar punts a la zona de descens i situar-se a tan sols tres punts de la permanència, encara que continua ocupant l’última plaça de la taula. La propera setmana es veurà les cares lluny del seu camp davant del Balaguer, que ocupa la tercera posició de la competició.