AUTOMOBILISME
El Ral·li Ciutat de Tàrrega dona el tret de sortida amb quaranta-cinc equips
El 32 Ral·li Ciutat de Tàrrega va donar ahir el tret de sortida amb la disputa de la primera etapa, que va tenir com a escenari camins del terme municipal. El primer equip va sortir a primera hora de la tarda des del parc tancat del Pati per afrontar el tram E, de 6,75 quilòmetres, que va incloure dos passades per diferents camins i una exhibició final a l’avinguda de Montserrat.
Aquesta última va permetre atansar la competició a la ciutadania i oferir un primer espectacle als aficionats.
Durant el matí s’havien realitzat les verificacions administratives a l’Espai MerCAT i les tècniques a les instal·lacions de Rodi.
La prova viurà avui la segona i última etapa, que començarà a les 8.40 hores amb la sortida del primer participant des del Pati. Els equips hauran de completar els trams A-1 i B-1, amb tres passades cada un, en un recorregut que transcorrerà pels municipis de Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola i el Talladell. L’edició d’aquest any compta amb 45 equips procedents de Catalunya, altres punts d’Espanya, Andorra i França, entre els quals destaquen quatre Porsche clàssics. Organitzada pel Club Escuderia Tàrrega, la competició forma part del calendari de diversos campionats catalans.