HOQUEI
Victòria èpica del Pons Lleida
L’equip lleidatà, que va arribar al descans amb un 2-0, va remuntar en una segona part pletòrica. Jordi Badia, autor del 3-4 a falta de 4 segons, i Xavi Bosch, amb les seues parades, protagonistes
El Pons Lleida va aconseguir una victòria d’enorme mèrit a la pista de l’Aitex PAS Alcoi (3-4), en un desenllaç absolutament frenètic que va premiar l’ambició i la capacitat de resistència del conjunt lleidatà. Els llistats, que van arribar al descans amb dos gols de desavantatge (2-0), van donar la volta al marcador en una segona part extraordinària i van acabar emportant-se els tres punts amb un gol de Jordi Badia a falta de només quatre segons. Una victòria èpica que va tenir un últim gir inesperat, ja que l’equip local havia aconseguit establir l’empat a tres a falta de tot just 13 segons.
Dos victòries en les dos primeres jornades. Així ha arrancat el nou projecte que dirigeix Carlos Cortijo que amb aquest triomf, almenys una jornada més, seguirà en el liderat i, sobretot, li servirà per insuflar la confiança necessària per continuar treballant.
El matx va tenir dos cares molt diferenciades. A la primera meitat, el Pons Lleida no va trobar el lloc a la pista ni va aconseguir imposar el seu joc. Els problemes defensius van facilitar que l’Alcoi agafés avantatge i marxés als vestidors amb un 2-0 que complicava seriosament les opcions lleidatanes. La reacció va arribar després del descans.
El conjunt llistat va corregir els desajustos, va guanyar solidesa defensiva i va començar a trobar millors solucions en atac. El treball realitzat durant la setmana pel cos tècnic, amb Carlos Cortijo seguint el partit des de la grada per sanció i David Carrasco assumint la direcció de l’equip, va començar a donar fruits. El Pons Lleida va anar creixent fins a trobar els dos gols que necessitava per igualar el xoc.
Amb l’empat, els llistats no es van conformar. La insistència va tenir premi i van aconseguir situar-se davant amb el 2-3, culminant una remuntada que semblava encarrilada. Tanmateix, l’Alcoi, que compta amb jugadors de molta qualitat individual, va aprofitar una situació de superioritat amb cinc jugadors de pista per establir el 3-3 quan únicament quedaven 13 segons.
Un revés que podia haver deixat el Pons Lleida sense una victòria que havia treballat durant tota la segona part.
Però l’equip no es va conformar amb l’empat i va anar a buscar l’últim atac. I llavors va aparèixer Jordi Badia per convertir-se en el gran protagonista de la nit. A falta de quatre segons per a la conclusió, el jugador lleidatà va trobar el camí del gol després d’una magistral assistència del mag Darío Giménez i va desfermar l’eufòria amb el definitiu 3-4. Un desenllaç de bogeria per a una victòria plena de caràcter.
El triomf permet al Pons Lleida sumar sis punts a la classificació i seguir al capdavant de la taula. La victòria a Alcoi suposa, a més a més, una demostració de caràcter d’un grup que va saber aixecar-se d’un 2-0 i que va acabar guanyant quan el partit semblava condemnat a l’empat.
El de la Seu també va voler posar de relleu l’actuació de Xavi Bosch, que “ha fet una segona part espectacular”.
Per la seua part, David Carrasco va dir que “em quedo amb la sensació de sacrifici i que l’equip va al davant de tot”.