MOTOCICLISME
El títol s’ajorna: Marc Márquez acaba segon a Qatar i perd el seu primer ‘match ball’
Podrà ser campió a Portimao si li treu dos punts a Jorge Martín en l’Esprint
El desè títol de Marc Márquez (Ducati) haurà d’esperar dos setmanes més. A Qatar, el pilot lleidatà va tenir ahir la primera bola de partit, però el triomf de Marco Bezzecchi (Aprilia) en la cursa llarga del Gran Premi de Qatar, vintena prova del Mundial de MotoGP, i la setena posició d’un minvat Jorge Martín (Aprilia) van retardar les seues aspiracions per poder conquerir el desè entorxat, vuitè en la categoria reina del motociclisme. Márquez va acabar en una meritòria segona posició, davant de Raúl Fernandez (Superfile), que l’atansa una mica més a un títol que pot definir en la pròxima prova de MotoGP, celebrada al circuit de Portimao.
En la penúltima cita del Mundial de motociclisme, el de Cervera, que és líder amb 431 punts, dependrà de si mateix per sentenciar el títol davant d’un Jorge Martín que és segon amb 371. La diferència entre ambdós és de 60 punts, per la qual cosa l’únic que haurà de fer Márquez és no perdre més de 24 punts amb el seu perseguidor. És a dir, si li treu dos punts en la cursa a l’esprint es proclamarà campió del món. A més, si guanya, no dependrà de la posició del seu principal perseguidor per la corona.
En la primera opció de campionat, Márquez va caure de la segona a la tercera posició una vegada apagats els semàfors al circuit de Lusail, que va presentar una empobrida graella amb tot just 16 pilots alineats atesa la situació bèl·lica al Pròxim Orient i a causa de les múltiples baixes, entre les quals destaca la d’Àlex Márquez (Gresini), incapaç de participar en l’antepenúltim gran premi de la temporada després de passar exitosament per quiròfan.
Per la seua part, Bezzecchi defensava amb dents i ungles la seua posició de privilegi davant de Raúl Fernández, botxí del lleidatà en la primera volta. Darrere, Martín aconseguia passar de l’onzena a la vuitena plaça al primer gir després que el seu minvat ritme a la qualy per la recent lesió de canell en el GP d’Austràlia el condemnés a sortir des de les últimes posicions.
Mentre l’italià començava a deixar enrere el de l’Aprilia satèl·lit, els dos contendents pel campionat van cedir una plaça poc després, encara que van aconseguir recuperar-la per assentar-se de nou en la tercera i la vuitena, respectivament, a partir del sisè gir, quan el de Cervera li va tornar la passada a Pedro Acosta (KTM).
Amb tot, abans de l’equador de les 22 voltes fixades, Martín va avançar Fabio di Giannantonio (Ducati) per situar-se setè, un lloc del qual ja no es mouria. Sí que ho va fer el català, que a només dos girs del final va aprofitar la llarga recta del traçat qatarià per donar compte de Fernández i aixecar-se a una segona posició que l’atansa al títol. Malgrat que el cap de setmana va començar amb bones sensacions per a Márquez, optimista en la cursa pel títol a l’imposar-se en la prova a l’esprint de dissabte, la segona posició retarda un campionat que té encarrilat.
Per la seua part, Dani Holgado (Kalex) va celebrar el triomf en Moto2, liderant un podi íntegrament espanyol al costat d’Iván Ortolá (Kalex) i Alex Escrig (Forward). Finalment, en Moto3, David Almansa (KTM) va dominar de principi a final en la cursa a Lusail i va firmar la quarta victòria de la temporada, tot per encapçalar un podi al qual també van pujar dos espanyols més: Adrián Fernández (Honda) i el ja campió Máximo Quiles (KTM).
Després de la segona posició en el Gran Premi de Qatar, el pilot lleidatà Marc Márquez ja ha començat a mirar cap a la pròxima cita a Portugal, on pot proclamar-se campió del món per desena vegada. El de Ducati va ressaltar que “ara toca un petit pas enrere i continuar sumant sense arriscar tant” en un dels traçats més exigents del calendari de Moto GP. “És d’aquests circuits que tindrà condicions extremes, pràcticament final de novembre, significa fred, baixes temperatures i pluja. Portimao és un circuit molt tècnic, espectacular, però dels més fàcils de cometre errors”, va afegir un Márquez que va ressaltar que “hem demostrat que quan ha tocat arriscar hem arriscat, aquestes últimes curses, tenia la ruta asiàtica marcada com un tot o res per treure totes les meues cartes”.
Sobre el cap de setmana, el lleidatà va assegurar que ha estat “importantíssim” perquè sabien que “les Aprilia aquí anirien molt ràpid”. “Quan estàs lluitant per un Mundial treus coses del teu pilotatge. Hem rendit a un bon nivell tot el cap de setmana”, va concloure.
D’altra banda, el perseguidor del de la Segarra en el Mundial, Jorge Martín, que va ser setè, va destacar que “vull lluitar fins que pugui”. “Crec que a Portugal podré estar gairebé al 100% i tinc ganes de veure el meu potencial allà”, va afegir el pilot madrileny sobre la pròxima prova.