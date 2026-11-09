FUTBOL
Golejada del Barça en el Johan Cruyff al Madrid CFF
Les blaugranes avantatgen ara en 4 punts el Reial Madrid, que va empatar
El Barça va aprofitar l’entrepussada del Reial Madrid per ampliar a quatre punts l’avantatge al capdavant de la Lliga F Moeve, al golejar aquest diumenge per 5-1 el Madrid CFF a l’Estadi Johan Cruyff. Al conjunt dirigit per Pere Romeu li va costar trobar espais davant d’un rival ben organitzat, però un gol d’Esmee Brugts, que va aprofitar una relliscada de Mónica Hickmann, va desbloquejar el partit i va obrir el camí de la golejada, que van completar Ewa Pajor, Carla Julià, Patri Guijarro i Claudia Pina. El matx va tenir, a més, un component especial per a Marta Torrejón, que va assolir els 500 encontres amb la samarreta blaugrana.
A l’equip de Pere Romeu li va costar entrar en el partit. Les imprecisions se succeïen davant de l’entramat defensiu d’un conjunt madrileny que va tancar els espais interiors i va desactivar d’inici el joc blaugrana. Tant va ser així que les locals amb prou feines van trobar escletxes per inquietar Belén de Gracia. Però la fortuna va acabar per aliar-se amb el campió de les set últimes lligues. En una jugada en una rajola, d’aquelles que tant buscava el Barcelona insistint per dins, Hickmann va relliscar i Brugts, atenta per recollir el regal, no va perdonar i va obrir el marcador (1-0).
L’associació blaugrana va trobar recompensa just abans del descans. Va ser en una magnífica acció col·lectiva entre Pina, Kerolin i Pajor, que va culminar amb una rematada seca de la polonesa per doblar l’avantatge (2-0).
Després del pas per vestidors, el partit va tornar a equilibrar-se, fins que el carrusel de canvis va donar un nou aire al Barcelona. Una associació entre Guijarro i Torrejón va culminar amb una centrada rasa al segon pal, on va aparèixer Julià per firmar el tercer (3-0).
I encara hi va haver temps per a una genialitat de Guijarro, que es va treure de la màniga un tret amb rosca des de la frontal que va acabar a la xarxa (4-0). La màxima artillera de la Lliga F, Pina, va posar la guinda a la golejada (5-0). Quan tot apuntava que el marcador ja no es mouria, el Madrid CFF va trobar el premi del gol. Konan va aprofitar un error de Guijarro per establir el definitiu 5-1.