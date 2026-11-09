FUTBOL
L’Alcoletge reacciona i s’emporta els tres punts
L’Alcoletge va remuntar el partit davant del Benavent de Segrià i es va emportar els tres punts (3-1). En un duel dur, els visitants van començar avançant-se en el primer minut de joc amb un gol de Corrales (1’). Els locals van haver d’anar a remolc per tornar a igualar el partit, cosa que van aconseguir. L’Alcoletge va saber portar el joc al seu terreny, sent qui va dominar el duel fins al final. Abans del descans, Jhon va transformar l’empat (30’).
En el segon temps, els locals van mantenir el control del joc i van aconseguir revertir la situació. Després de molt esforç i provocar diverses ocasions de gol, van anotar dos gols més (51’ i 62’), per remuntar l’enfrontament.
Amb aquest resultat, l’Alcoletge es col·loca tercer amb nou punts, dos per sota de l’Arbeca.