ATLETISME
La Volta a l'Estany d'Ivars més atlètic: un miler de participants
Ricardo Rosado i Blanca Vallés s’imposen en els 10 quilòmetres de la Volta a l’Estany. La prova va reunir mil participants entre corredors i caminants
L’actual campió d’Espanya de marató, Ricardo Rosado Villaverde, es va imposar ahir en la dissetena Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, una cita esportiva que va reunir un miler de participants. La jornada, organitzada pel Club Atlètic Ivars d’Urgell, va combinar les distàncies de 10 i 7 quilòmetres amb una prova adaptada en cadira de rodes i una caminada popular de 7 quilòmetres.
Rosado, que el març passat es va proclamar campió d’Espanya de marató a Barcelona, va completar els 10 quilòmetres en 32 minuts i 54 segons, davant de Joan Valls Ramon (35:44) i Marc Larrey Solé (35:57).
El vencedor va destacar l’entorn natural de la prova: “És un plaer poder córrer en un lloc com aquest, amb tota la natura i la reserva ornitològica que hi ha. És un luxe”. A més, va explicar que manté vincles familiars amb Ivars d’Urgell a través de la seua esposa, per la qual cosa també va valorar l’oportunitat de disfrutar de la jornada amb la família.
En categoria femenina, Blanca Vallés Mejías va guanyar amb 41:10, seguida de Roser Espelt Obis (41:40) i Elena García Grimau (42:00). En la cursa de 7 quilòmetres, amb 220 participants classificats, el triomf va ser per a Juanma Fernández Hornero (25:15) i Marta Gort Paniello (29:21).
Per la seua part, Anna Gilabert Escorsa va completar la prova adaptada en cadira de rodes amb un temps de 35:01. D’altra banda, també es va celebrar la caminada popular, que va permetre disfrutar de l’entorn natural de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Totes les modalitats van tenir com a punt de sortida i arribada el passeig Felip Rodés, davant de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.