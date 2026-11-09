ATLETISME
L'atleta de Juneda Alba Capell bat el rècord d’Espanya sub-14 de marxa
L’atleta de Juneda l’aconsegueix en ruta a Toledo després de posseir el de pista
L’atleta lleidatana Alba Capell, de 12 anys i pertanyent al CE Penedès, va firmar aquest cap de setmana una actuació extraordinària en la 47a edició de l’Espasa Toledana a l’establir un nou rècord d’Espanya sub-14 de 2.000 metres marxa.
La jove de Juneda es va imposar dissabte en aquesta prova que era mixta amb un temps de 9:12, nou segons menys que l’anterior plusmarca estatal, en poder d’Irene Casas Lázaro (9:21) des del 26 d’octubre del 2025, precisament al mateix escenari. Val a recordar que al juny també va batre el rècord d’Espanya sub-14 als 2.000 metres marxa a la Nucia amb un temps de 9:17.89, però en aquest cas en pista.
La seua participació a Toledo va tenir també protagonisme en el cros, ja que va acabar segona en categoria sub-14 femenina amb un registre de 3:16, exactament el mateix temps que la vencedora, Lara Nicolau, del Trainingrey. Ambdós van compartir el triomf en una cursa molt igualada. D’aquesta manera, Capell va completar una doble actuació de mèrit en una competició que va reunir proves de marxa i camps a través.
La jove atleta té, a més, una història de superació darrere dels seus últims èxits. El mes de maig passat va protagonitzar una de les actuacions més cridaneres de la seua trajectòria en la Cursa de la Moixina d’Olot, en què es va imposar en categoria absoluta femenina d’una prova de muntanya de 10,3 km malgrat competir amb el radi fracturat.
Capell va tenir una caiguda quan faltaven 1.300 metres per a la meta, però va decidir continuar i va completar el recorregut en 50:04. Després de travessar la meta i pujar el podi, va haver de ser traslladada a l’hospital, on li van diagnosticar la fractura.
El rècord d’Espanya a Toledo culmina un 2026 excepcional. Al juny es va proclamar campiona de Catalunya sub-14 de 2.000 metres marxa en pista i va aconseguir també dos títols catalans en tot just 24 hores.
A més, va completar amb cinc victòries en cinc carreres al V Circuit Català d’Escoles de Curses per Muntanya i va guanyar la categoria femenina absoluta en proves de 5 km de la Cursa de les Cassoles de Tros de Juneda, dels Firals de Bellvís, de la Nectarina Atlètica d’Alcarràs i de l’Aeroport d’Alguaire.