FUTBOL
El Linyola derrota l’Alcarràs en un bon partit
El Linyola i l’Alcarràs van protagonitzar un bon partit que no es va decidir fins al final (3-2). Els locals van sorprendre amb un gol de Venceslau al primer minut de joc (1-0). Això els va donar confiança i al 16 Sirera va ampliar la distància (2-0). L’Alcarràs mai va abaixar els braços i Sidibe va aconseguir el 2-1. El partit es va equilibrar i abans del descans un altre gol de Sídibe va fer justícia a aquesta igualtat i va equilibrar el marcador (2-2).
La segona part va ser emocionant i divertida per la incertesa del resultat i el bon joc d’ambdós equips. Qualsevol dels dos conjunts va poder emportar-se el xoc, però van ser els locals, en una pilota aèria rematada a la xarxa per Tristao ja en el temps afegit, els que van acabar aconseguint la victòria (3-2).