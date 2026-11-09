FUTBOL
El Mollerussa cedeix en la visita al Badalona en un partit obert que hauria pogut caure per a qualsevol equip
Els del Pla d’Urgell van protestar un gol anul·lat a Melo i una falta prèvia en el gol local
El Mollerussa va perdre ahir (2-1) davant del Badalona, un dels favorits de la categoria, en un partit molt igualat decantat en una segona part oberta per una acció culminada per l’ex del Mollerussa Nil Sauret.
El matx va començar amb un Badalona molt dominador amb pilota i un Mollerussa replegat. Ho van intentar els locals amb dos trets llunyans de Tom i Bermu que Pepo va interceptar sense problemes. A partir dels deu minuts, el conjunt de Manel Cazorla va començar a estirar línies per mirar de robar pilotes en camp contrari i així ho va fer en el gol. Kun va dirigir el contraatac, va veure a la dreta Russo, que va controlar perfectament per deixar-se la pilota col·locada i enganxar un xut al pal llarg que va topar amb la fusta i va acabar a la porteria de Jaime, que no va poder fer-hi res (0-1). El Mollerussa es va avançar en la primera oportunitat de perill i, consolidat pel gol, el conjunt del Pla d’Urgell va tenir els millors minuts amb pilota.
En l’últim quart d’hora de la primera meitat, el Badalona va tornar a imposar el seu joc, aquesta vegada amb premi. Primer la va tenir Piñol, que en una incursió per la banda esquerra va obligar Pepo a fer-se gran per evitar l’empat. Posteriorment, Gimeno, el lateral del conjunt barceloní, es va trobar una pilota a la frontal, que va colpejar una mica mossegada, però molt ajustada al pal. Pepo es va llançar, però no va poder evitar el gol de l’empat (1-1). Abans del descans, Russo va tenir una altra oportunitat des del mateix lloc d’on va marcar el gol, però Jaime ho va evitar.
La segona meitat va ser molt oberta, amb oportunitats per a ambdós costats. El Badalona va tenir més encert i, gràcies a un rebuig, l’exatlètic Nil Sauret va batre a plaer Pepo. Com a resposta, els visitants van protestar l’anul·lació d’un gol de Melo per fora de joc. El Mollerussa va tenir el domini durant diverses fases i va desaprofitar les arribades. Melo la va tenir en un córner i Magno va estavellar una pilota al pal en una cursa de 40 metres. L’entrenador del Mollerussa ho va intentar amb els canvis, però les forces van baixar i en algun contraatac va poder sentenciar el conjunt local. Pepo va salvar el tercer en un tir de Robert. En els minuts finals no hi va haver encert en les centrades i el partit va acabar amb el dos a un final.