AUTOMOBILISME
Norris venç i Mercedes aconsegueix el Mundial
El pilot britànic Lando Norris (McLaren) es va reivindicar en el traçat brasiler d’Interlagos, escenari del Gran Premi de Sao Paulo (Brasil), amb la seua tercera victòria de la temporada i al superar la canviant meteorologia del traçat, que va acabar amb pluja.
El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va ser segon en el Gran Premi de Sao Paulo, es consolida en la lluita pel subcampionat de la Fórmula 1, i va tancar el podi el seu company el francès Isack Hadjar. Fernando Alonso va acabar dotzè i Carlos Sainz, dinovè.
D’altra banda, l’escuderia Mercedes va aconseguir el seu novè campionat de constructors. Un títol que completa un doblet de campionats per a l’escuderia de Brackley, després que Antonelli aconseguís el campionat de pilots en el Gran Premi de Mèxic.