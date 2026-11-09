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FUTBOL

Una remuntada de gran líder

Un doblet de Fermín López permet al Barça superar l’Atlètic de Madrid i donar un cop d’autoritat. L’equip de Hansi Flick avantatja en cinc punts els de Simeone i en tres el Reial Madrid

Fermín celebra el seu segon gol amb diversos companys davant de l’afició blanc-i-roja. - EUROPA PRESS

Fermín celebra el seu segon gol amb diversos companys davant de l’afició blanc-i-roja. - EUROPA PRESS

Publicat per
Agències

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El Barça va sortir reforçat de la visita al Metropolitano, on va firmar una remuntada de mèrit davant de l’Atlètic (1-2) per consolidar el liderat. Dos gols de Fermín, el segon a passada de Lamine, van donar els tres punts al conjunt de Flick, que va saber sobreposar-se a una primera part molt complicada i va acabar imposant la seua qualitat. El triomf li permet situar-se tres punts davant del Reial Madrid i cinc sobre l’Atlètic.

L’equip de Simeone va sortir amb una intensitat extraordinària i durant la primera mitja hora va desbordar un Barça irreconeixible. Joan Garcia va evitar el gol en diverses ocasions, inclòs un mà a mà amb l’argentí, i el travesser va repel·lir un cop de cap de Pubill. L’1-0 va arribar en el minut 9, en una gran acció col·lectiva culminada per Giuliano Simeone després d’una assistència de Julián Álvarez. El Barcelona va patir durant bona part del primer acte, amb Lamine Yamal especialment incòmode, però va trobar l’empat just abans del descans. En el minut 44, Fermín va connectar un cop amb l’esquerra que va sorprendre Oblak i va canviar l’ànim dels blaugranes.

Després del pas pels vestidors, el Barça va mostrar una altra cara. Va avançar línies, va guanyar el control de la pilota i va començar a dominar. Lamine va avisar amb una rematada i la superioritat blaugrana va trobar premi al 66. Yamal va assistir Fermín, que va firmar l’1-2 i va completar el seu doblet per culminar la remuntada. El Barça va gestionar l’avantatge fins al final i va conquerir tres punts d’enorme valor per reafirmar-se com a líder.

“Cal creure en aquest equip, hi ha qualitat”

Hansi Flick va qualificar de “deu” la victòria del Barça davant de l’Atlètic (1-2) al Metropolitano, malgrat diferenciar entre les dos parts. El tècnic alemany va destacar la capacitat del seu equip per remuntar i va llançar un missatge de confiança: “Cal creure en aquest equip. Tenim qualitat per guanyar aquests partits.” “No és fàcil guanyar aquí i l’equip ho ha fet fantàstic.” La clau va ser la pressió: “A la primera part érem lluny de l’oponent.”

“Hem donat un cop sobre la taula”

Fermín, que va ser el gran protagonista amb el seu doblet per aconseguir la remuntada, va enviar un missatge per a aquells que van dubtar de l’equip després de les derrotes contra PSG i Reial Madrid. “Nosaltres estem preparats per competir. Sabíem que l’afició està una mica decebuda amb les dos derrotes, però hem donat un cop sobre la taula perquè sàpiguen que som aquí i competirem tots els partits”, va concloure el mitjapunta.

“Les relacions amb l’Atlètic són bones”

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va reconèixer que les relacions amb l’Atlètic de Madrid van passar “per un moment difícil” per l’interès blaugrana en Julián Álvarez, però que ara tenen “bona relació i estima mútua”. A més a més, va voler girar full de la polèmica suscitada per l’oferta barcelonista per l’argentí Julián Álvarez. “Julián és jugador de l’Atlètic, no és jugador nostre. El tema està aclarit”, va manifestar.

El Girona cau davant de l’Almeria, nou líder

L’Almeria va vèncer (0-1) en la visita al Girona en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion per col·locar-se líder. Els de García Pimienta sumen 29 punts dalt de la taula pels 27 del Castelló amb un partit més. Per la seua part, el Girona va encaixar la segona derrota seguida per allunyar-se de l’ascens directe.

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