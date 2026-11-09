FUTBOL
Una remuntada de gran líder
Un doblet de Fermín López permet al Barça superar l’Atlètic de Madrid i donar un cop d’autoritat. L’equip de Hansi Flick avantatja en cinc punts els de Simeone i en tres el Reial Madrid
El Barça va sortir reforçat de la visita al Metropolitano, on va firmar una remuntada de mèrit davant de l’Atlètic (1-2) per consolidar el liderat. Dos gols de Fermín, el segon a passada de Lamine, van donar els tres punts al conjunt de Flick, que va saber sobreposar-se a una primera part molt complicada i va acabar imposant la seua qualitat. El triomf li permet situar-se tres punts davant del Reial Madrid i cinc sobre l’Atlètic.
L’equip de Simeone va sortir amb una intensitat extraordinària i durant la primera mitja hora va desbordar un Barça irreconeixible. Joan Garcia va evitar el gol en diverses ocasions, inclòs un mà a mà amb l’argentí, i el travesser va repel·lir un cop de cap de Pubill. L’1-0 va arribar en el minut 9, en una gran acció col·lectiva culminada per Giuliano Simeone després d’una assistència de Julián Álvarez. El Barcelona va patir durant bona part del primer acte, amb Lamine Yamal especialment incòmode, però va trobar l’empat just abans del descans. En el minut 44, Fermín va connectar un cop amb l’esquerra que va sorprendre Oblak i va canviar l’ànim dels blaugranes.
Després del pas pels vestidors, el Barça va mostrar una altra cara. Va avançar línies, va guanyar el control de la pilota i va començar a dominar. Lamine va avisar amb una rematada i la superioritat blaugrana va trobar premi al 66. Yamal va assistir Fermín, que va firmar l’1-2 i va completar el seu doblet per culminar la remuntada. El Barça va gestionar l’avantatge fins al final i va conquerir tres punts d’enorme valor per reafirmar-se com a líder.