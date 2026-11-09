TENIS
Set tenistes lleidatans participaran en el Catalonia Open-Ara Lleida
Daniel Culleré, Amadeu Piqué i Carlos León, del CT Lleida i Zenaida Ruiz (CT Lleida), Sandra Manresa i Ares García (CN Lleida) i Astrid Rogés (RCT Barcelona) seran els set tenistes lleidatans que participaran en el Catalonia Open-Ara Lleida, que comença avui i s’allarga fins al dissabte 14 de novembre i que tindrà lloc a les pistes del Club Tennis Lleida.
D’altra banda, Clara Font, del Club Tennis Lleida, i Biel Cequer, no seran a la fase final després de caure derrotats ahir, en la segona ronda de la fase prèvia del torneig. Marc Martín, del Club Tennis Urgell, també va caure eliminat dissabte en la primera ronda.
Amb l’acabament de la fase de classificació, en la qual han competit 32 jugadors i 32 jugadores, van quedar definides les places per als quadres principals.
La competició comptarà amb un quadre masculí de 48 jugadors i un de femení amb 32 jugadores, a més d’una fase de dobles, amb quadres de 24 i 16 parelles, respectivament. El torneig reunirà participants d’uns 30 països.
Aquest serà el cinquè any consecutiu que la capital lleidatana acull aquest torneig internacional de categoria sub-16, integrat al circuit Tenis Europe Junior Tour.