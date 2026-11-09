FUTBOL
El Tàrrega empata, però continuarà líder
El Tàrrega va sumar un important punt davant del segon classificat, l’Agramunt, que va arribar a dos punts dels blaugranes, d’aquí la importància del resultat. La primera part va ser dominada pels locals, que després de diverses ocasions fallides van aconseguir el gol en una gran rematada de Dani (1-0, 29’), però l’alegria local va ser efímera ja que l’Agramunt va aprofitar un error al centre del camp dels targarins per empatar el partit en una de les poques ocasions dels visitants (1-1, 30’). Malgrat l’empat, el Tàrrega manté el liderat amb 17 punts, mentre que l’Agramunt és tercer amb 15.