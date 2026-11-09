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El velòdrom talismà: als 70, el Llista Blava va obtenir dos ascensos i un títol de campió d’Espanya

A la pista descoberta al costat del Camp d’Esports. L’afició sempre li va ser fidel malgrat les incomoditats meteorològiques

Vista general del Velòdrom, encara sense grades. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

Vista general del Velòdrom, encara sense grades. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

Publicat per
A.G.E.

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Ara que el Lleida Llista és un equip consolidat entre els grans de l’hoquei estatal i amb quatre títols de la Europe Cup, el que més vegades l’ha aconseguit aixecar (2018, 2019, 2021 i 2026), convindria recordar que, abans de tenir com a seu l’impecable 11 de Setembre, l’equip lleidatà va haver de disputar els partits de competició, entre el 1967 i el 1980, a la pista descoberta del Velòdrom, al costat del Camp d’Esports. 

A l’aire lliure i just davant del Gol Nord del Camp d’Esports. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

A l’aire lliure i just davant del Gol Nord del Camp d’Esports. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

Una pista atrotinada, però amb una afició incondicional que mai el va abandonar malgrat les incomoditats meteorològiques: calor a l’estiu, fred a l’hivern, a més de boires, gelades i pluges. Abans ja havia jugat en altres pistes a l’aire lliure com la de Cervantes, en dos etapes, i la del Juneda, passant també pel Frontó, als anys 50, i el pavelló de la Bordeta, aquests dos últims coberts. 

Tanmateix, el Velòdrom va ser especial. Allà, amb l’etern Manolo Solís d’entrenador, va viure dos descensos (a Segona i a Tercera) i dos ascensos (a Segona i a Primera) amb un títol de campió d’Espanya, el primer com a amfitrió en una fase final disputada el mes de maig del 1973 en què van intervenir Sabadell, Salamanca, Alcudiam, Patín Claret i Patín España.

Un dels partits jugats al Velòdrom. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

Un dels partits jugats al Velòdrom. - FONS GÓMEZ VIDAL / ARXIU IEI

A la final van arribar-hi llistats i vallesans (ja amb l’ascens a la butxaca) en un partit que es va jugar sota una intensa pluja. Amb empat a dos es va entrar a l’últim minut i l’àrbitre va decretar penal contra el Sabadell. L’encarregat de llançar-lo va ser Josep Maria Roy i va donar el títol al Llista, que aquell dia va jugar amb Mir, Cañas, Carrera, Inglés, Lega, Baldomá, Tomás i Roy. Era el tercer títol de campió d’Espanya del popular Beta Blava. Els anteriors havien estat el 1961 (Oviedo) i el 1963 (Torrelavega).

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