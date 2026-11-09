El velòdrom talismà: als 70, el Llista Blava va obtenir dos ascensos i un títol de campió d’Espanya
A la pista descoberta al costat del Camp d’Esports. L’afició sempre li va ser fidel malgrat les incomoditats meteorològiques
Ara que el Lleida Llista és un equip consolidat entre els grans de l’hoquei estatal i amb quatre títols de la Europe Cup, el que més vegades l’ha aconseguit aixecar (2018, 2019, 2021 i 2026), convindria recordar que, abans de tenir com a seu l’impecable 11 de Setembre, l’equip lleidatà va haver de disputar els partits de competició, entre el 1967 i el 1980, a la pista descoberta del Velòdrom, al costat del Camp d’Esports.
Una pista atrotinada, però amb una afició incondicional que mai el va abandonar malgrat les incomoditats meteorològiques: calor a l’estiu, fred a l’hivern, a més de boires, gelades i pluges. Abans ja havia jugat en altres pistes a l’aire lliure com la de Cervantes, en dos etapes, i la del Juneda, passant també pel Frontó, als anys 50, i el pavelló de la Bordeta, aquests dos últims coberts.
Tanmateix, el Velòdrom va ser especial. Allà, amb l’etern Manolo Solís d’entrenador, va viure dos descensos (a Segona i a Tercera) i dos ascensos (a Segona i a Primera) amb un títol de campió d’Espanya, el primer com a amfitrió en una fase final disputada el mes de maig del 1973 en què van intervenir Sabadell, Salamanca, Alcudiam, Patín Claret i Patín España.
A la final van arribar-hi llistats i vallesans (ja amb l’ascens a la butxaca) en un partit que es va jugar sota una intensa pluja. Amb empat a dos es va entrar a l’últim minut i l’àrbitre va decretar penal contra el Sabadell. L’encarregat de llançar-lo va ser Josep Maria Roy i va donar el títol al Llista, que aquell dia va jugar amb Mir, Cañas, Carrera, Inglés, Lega, Baldomá, Tomás i Roy. Era el tercer títol de campió d’Espanya del popular Beta Blava. Els anteriors havien estat el 1961 (Oviedo) i el 1963 (Torrelavega).