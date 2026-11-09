AUTOMOBILISME
Vidales i Sanjuán guanyen el 32 Ral·li Ciutat de Tàrrega
Hi van participar 52 equips de Catalunya, Espanya, Andorra i França
Xavier Vidales i Rodrigo Sanjuán es van imposar amb un temps de 47 minuts i 33.2 segons en el 32 Ral·li de Tàrrega. La resta del podi la van completar Jubany i Carrera (48:55.7) i Prat i Montaner, que es van quedar a 4.1 segons del segon lloc (48.51.6).
La capital de l’Urgell es va convertir el cap de setmana amb la capital del motor, reunint 52 equips de Catalunya, altres comunitats d’Espanya, Andorra i França.
Organitzada pel Club Escuderia Tàrrega amb el suport del consistori, la convocatòria era puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis, el Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra, el Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Júnior, el Trofeu de Catalunya de Vehicles Clàssics en Ral·lis, la Copa de Catalunya de Regularitat i Regularitat Esport de Terra i la Copa Ars-Kumho.
Per la seua part, el regidor d’Esports, Raül Arenas, en va fer una valoració “molt positiva”. Va explicar que “hem viscut una gran jornada de motor, amb la participació de més de 50 vehicles, que han fet disfrutar les persones que s’han atansat a seguir la prova”.