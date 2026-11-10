TENIS
Astrid Rogés, l’única supervivent lleidatana de la primera ronda
Astrid Rogés va ser l’única representant lleidatana que va aconseguir superar ahir la primera ronda del Catalonia Open-Ara Lleida, torneig internacional sub-16 del circuit Tennis Europe Junior Tour que es disputa en les pistes del Club Tennis Urgell. La primera jornada dels quadres principals es va saldar amb un balanç d’una victòria i set derrotes per als tenistes locals.
Rogés, jugadora del Reial Club Tennis Barcelona, va firmar l’únic triomf a l’imposar-se a la italiana Vittoria del Fabbro per 6-4 i 6-1. En el quadre femení, Zenaida Ruiz (Club Tennis Lleida) va caure per un doble 6-0 davant la cinquena cap de sèrie, Victoria Meza; Sandra Manresa (Club Natació Lleida) va perdre per 6-0 i 6-2 davant la italiana Nicole Scarpino, i Ares Garcia (CN Lleida) va cedir per 6-1 i 6-0 contra Carlota Escalé.
En el quadre masculí, Álvaro García (Club Tennis Lleida) va protagonitzar un dels partits més igualats, però va acabar perdent davant del portuguès Tomas Rosas per 1-6, 7-6 (6) i 7-6 (4).
També van ser eliminats els seus companys de club Carlos León, contra el xinès Borui Xu (6-4 i 6-0); Daniel Culleré, contra Yichen Liu (6-1 i 6-3), i Amadeu Piqué, contra el suís Nick Reich (6-2, 3-6 i 6-1).