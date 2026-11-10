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Astrid Rogés, l’única supervivent lleidatana de la primera ronda

Astrid Rogés, ahir durant el seu partit contra la italiana Del Fabbro.

Astrid Rogés, ahir durant el seu partit contra la italiana Del Fabbro.

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Astrid Rogés va ser l’única representant lleidatana que va aconseguir superar ahir la primera ronda del Catalonia Open-Ara Lleida, torneig internacional sub-16 del circuit Tennis Europe Junior Tour que es disputa en les pistes del Club Tennis Urgell. La primera jornada dels quadres principals es va saldar amb un balanç d’una victòria i set derrotes per als tenistes locals.

Rogés, jugadora del Reial Club Tennis Barcelona, va firmar l’únic triomf a l’imposar-se a la italiana Vittoria del Fabbro per 6-4 i 6-1. En el quadre femení, Zenaida Ruiz (Club Tennis Lleida) va caure per un doble 6-0 davant la cinquena cap de sèrie, Victoria Meza; Sandra Manresa (Club Natació Lleida) va perdre per 6-0 i 6-2 davant la italiana Nicole Scarpino, i Ares Garcia (CN Lleida) va cedir per 6-1 i 6-0 contra Carlota Escalé.

En el quadre masculí, Álvaro García (Club Tennis Lleida) va protagonitzar un dels partits més igualats, però va acabar perdent davant del portuguès Tomas Rosas per 1-6, 7-6 (6) i 7-6 (4).

També van ser eliminats els seus companys de club Carlos León, contra el xinès Borui Xu (6-4 i 6-0); Daniel Culleré, contra Yichen Liu (6-1 i 6-3), i Amadeu Piqué, contra el suís Nick Reich (6-2, 3-6 i 6-1).

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