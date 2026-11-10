MOTOCICLISME
Márquez, a dos punts del seu desè títol
En té prou amb treure aquest avantatge a Martín o guanyar l’esprint a Portugal. O si suma 14 punts
Marc Márquez (Ducati) té, a Portimao (Portugal) la setmana que ve, l’oportunitat de sentenciar el seu desè títol Mundial. Després de no poder adjudicar-se’l en el recent GP de Qatar, on el de Cervera, que no depenia de si mateix, es va imposar en la carrera esprint i va ser segon en la carrera llarga, tindrà l’opció de fer-ho en el penúltim Gran Premi. Sobre el paper, Márquez ho té tot de cara per imposar-se a Jorge Martín (Aprilia) i Marco Bezzecchi (Aprilia) en la seua baralla pel títol, ja que el lleidatà és líder a 60 punts del madrileny i a 74 de l’italià amb tot just 74 punts en joc. En aquest sentit, els comptes per al pilot de la Segarra són clars. Si guanya en l’esprint del GP de Portugal, que se celebrarà el dissabte 21 de novembre, serà campió. Tot i així, no és la seua única opció, ja que Márquez en té prou amb treure-li dos punts a Martín per coronar-se. Després de l’esprint quedaran 62 punts en joc i el desempat amb el seu rival el té assegurat a l’aconseguir 7 carreres llargues en el seu historial.
Amb Bezzecchi, els comptes són més simples, ja que un simple punt de Márquez el descartaria en la lluita pel títol. Al de l’Emília-Romanya només li serveix guanyar-ho tot i que Márquez no puntuï. Gairebé res. Si el Mundial continua viu després de l’esprint, al lleidatà li serveix amb sumar 14 punts en tot el cap de setmana sense dependre del resultat de Martín.
El destí ha volgut que Márquez tingui una cita amb la història al mateix país en el qual, l’any 2010, va encarrilar el seu primer títol Mundial, el de 125 cc. Va ser en un circuit diferent, a l’Autódromo Fernanda Pires da Silva d’Estoril, on el lleidatà, que va caure en la volta de formació i va sortir cuer, va firmar una remuntada indescriptible que el va fer guanyar. Ara, 16 anys després, podrà completar una altra remuntada històrica després de liderar un Mundial en el qual va arribar a estar a 102 punts del cim, la més gran de tots els temps.