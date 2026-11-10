BÀSQUET
El Mollerussa presenta els 19 equips per a aquest curs
Compta amb dos més que l’any passat
El CB Mollerussa va viure el cap de setmana passat la presentació dels seus equips sèniors, formatius i inclusiu al pavelló poliesportiu Municipal de la capital del Pla d’Urgell. En total, l’entitat lleidatana va presentar els seus dinou equips, que van viure una jornada festiva per estrenar la nova temporada 2026-2027. Actualment, el Mollerussa compta amb dos equips sèniors masculins, un dels quals competeix a Tercera FEB, i dos de femenins, a més dels catorze equips formatius i el de l’Associació Acudam.
La presentació del conjunt del Pla va evidenciar també el creixement d’una entitat que ha incrementat la seua plantilla d’equips respecte al curs passat, en el qual comptava amb 17 equips federats.
L’acte es va celebrar abans del partit del primer equip masculí davant de la SD Espanyol en el qual els lleidatans es van imposar per 81-76. Els del Pla d’Urgell van guanyar un rival directe, que és quart classificat a grup CB, i van aconseguir establir-se en tercera posició amb un balanç de quatre triomfs i dos derrotes en els primers sis partits.