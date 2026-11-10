FUTBOL
Pau Cubarsí, premiat amb el Golden Boy
Laporta, elegit millor president, i Giulia Galli, Golden Girl, segons ‘Tuttosport’
El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí va guanyar ahir el premi Golden Boy 2026, reconeixement que concedeix anualment el diari italià Tuttosport al millor futbolista menor de 21 anys que competeix a Europa, després d’imposar-se en la votació final al completar una temporada en què s’ha alçat amb LaLiga i la Supercopa d’Espanya amb el club blaugrana i el Mundial amb la selecció espanyola.
“Primer de tot, vull donar les gràcies tant a Tuttosport com a la gent que m’ha votat perquè pugui recollir aquest reconeixement. Tampoc no em puc oblidar de la meua família i amics que sempre hi han estat en tot moment”, va manifestar ahir el central d’Estanyol a través d’un missatge en el qual també va agrair els seus companys del Barça i de la roja.
Amb la conquesta d’aquesta distinció, Cubarsí es va convertir en el cinquè futbolista de la història del Barça a rebre el guardó, després dels triomfs anteriors de Messi, Pedri, Gavi i Lamine Yamal, cosa que consolida la presència del planter blaugrana en el palmarès del trofeu italià. La nòmina completa de premiats recollirà els trofeus el dia 14 de desembre a Torí. En el quadre d’honor figuren també la jugadora del Madrid Felicia Schröder com European Golden Girl.
A més, el pes del Barça a la gala serà enorme perquè el seu president, Joan Laporta, va ser elegit millor president i la jove davantera del filial blaugrana Giulia Galli va guanyar el Best Italian Golden Girl.