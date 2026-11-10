Pilotes d’integració: un equip de futbol de Lleida reuneix 32 jugadors de vuit nacionalitats diferents
L’entrenador lleidatà Fernando Jubero impulsa l’Inter Lleida Mangraners. El projecte reuneix 32 jugadors de vuit nacionalitats i utilitza l’esport com a via d’inclusió social i laboral
El futbol com a eina d’integració, formació i oportunitats laborals. Aquesta és la filosofia amb què Fernando Jubero, entrenador lleidatà amb una dilatada trajectòria internacional i president i fundador de l’Inter Lleida Mangraners CF, ha posat en marxa un projecte que va molt més enllà de la competició.
L’entitat, que ha començat aquesta temporada la seua etapa federada, compta amb dos equips a Quarta Catalana, als grups 29 i 31, i reuneix 32 jugadors de vuit nacionalitats diferents. Precisament, un d’ells s’enfrontarà al Lleida diumenge.
“Em fa molta il·lusió desenvolupar al barri dels Mangraners una idea que tenia al cap des de fa molts anys. És un projecte per als joves, de desenvolupament integral, en el qual la part esportiva ha d’anar acompanyada del compromís d’estudiar o treballar”, explica Jubero, que vol aprofitar el futbol per facilitar també la inclusió social i laboral dels seus jugadors.
La majoria dels integrants tenen entre 18 i 21 anys, malgrat que el capità, Joel Calvillo, en té 35. Hi ha futbolistes de procedències molt diverses, entre les quals Mali, Ghana, Guinea, Senegal i també locals, tots amb necessitats diferents pel que fa a formació, estudis i ocupació. “Alguns tenien dificultats importants per accedir al mercat laboral o educatiu i ja hem aconseguit que estiguin treballant, fent pràctiques o formant-se en oficis com soldadura, electricitat i fontaneria”, destaca el president.
El projecte no es limita, per tant, a oferir una estructura competitiva a joves que acaben la seua etapa formativa. “Quan acaben l’etapa juvenil i arriben a les primeres edats sèniors, moltes vegades desapareix aquest acompanyament i alguns es perden pel camí. Creiem que és una edat fonamental per treballar també els seus projectes de vida”, assenyala Jubero, que defensa un doble objectiu: assolir el màxim potencial futbolístic de cada jugador i oferir-li eines per construir el seu futur.
La iniciativa compta amb dos aliances fonamentals. En l’àmbit esportiu, l’Inter manté una vinculació amb el CD Mangraners presidit per Antonio Santiago, que permet donar continuïtat als futbolistes del seu futbol base. En l’apartat social, treballa juntament amb l’associació Initché, presidida per Íñigo Vilafranca, que col·labora en el desenvolupament del projecte i facilita beques perquè alguns joves puguin practicar futbol. “Volem crear una família i un projecte de present, però sobretot de futur”, afirma Jubero, que reconeix que actualment el finançament procedeix de fons propis, la col·laboració social i alguns patrocinadors.
La seua intenció és consolidar una estructura sostenible a mitjà i llarg termini. “Estic plenament compromès amb el dia a dia. És un projecte que m’apassiona i al qual dedico les 24 hores”, assegura.
El 2012 va arribar al Paraguai per incorporar-se al Guaraní com a director esportiu i coordinar l’estructura de futbol base. Un any després va assumir el primer equip, amb el qual va assolir les semifinals de la Copa Libertadores del 2015, eliminant en el camí el Corinthians brasiler i el Racing Club de Avellaneda argentí.
El seu rendiment li va obrir les portes dels grans del país dirigint l’Olímpia el 2016, el Libertad el 2017, amb el qual va conquerir el torneig Apertura, i el Cerro Porteño entre 2018 i 2019.
Posteriorment va fer el salt al futbol japonès per entrenar el Júbilo Iwata (2019-2020) i va tornar al Guaraní el 2021. Després de tancar aquella segona etapa el 2022, va tornar al Cerro Porteño el juliol del 2023 com a gerent esportiu, càrrec que va exercir fins al setembre del 2024.
D’entrenar la base del Lleida a la Copa Libertadores
El 2008 es va incorporar a l’Aspire Academy de Qatar, vinculada al programa Football Dreams, amb el qual va recórrer nombrosos països de l’Àfrica, Àsia i Amèrica a la recerca de joves talents.