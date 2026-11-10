Podis lleidatans a la Lliga de salts de ponis
Més de 100 nens i nenes de Catalunya van competir per aconseguir el títol a la Final de la lliga catalana de Salt d’Obstacles amb ponis, que es va celebrar diumenge 8 de novembre al Champion Horse Club d’Alpicat.
Les diferents hípiques lleidatanes van treure molt bons resultats. Champions Horse Club va aconseguir nou podis: Martina Pastor, 2a classificada a Criterium 30; Paula Ibars, 3a classificada a Criterium 50; Júlia Torrelles, 2a classificada a Criterium 70; Mia Boncompte, 2a classificada en Ponis A3; Adriana Agón, 2a classificada en Ponis C2; Carlota Sirera, 1a classificada, Carla Mencia, 2a classificada i Berta Pastor, 3a classificada en Ponis C3; i Noa Roy, 3a classificada en Ponis D3. Pel que fa al Club Escola Hípica Tàrrega, Lia Solé va ser la 1a classificada en Criterium 70.