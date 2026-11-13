El futbolista de Balaguer Jan Peries relata el que va sentir a l’estrenar-se a Primera divisió amb l’Espanyol: “Debutar és inexplicable”
Un moment “increïble” per la seua trajectòria de 9 anys al club blanc-i-blau
Jan Peries Durán (Balaguer, 11-04-2007) és l’últim futbolista lleidatà a entrar a la selecta llista dels debutants a Primera divisió. Un grup reduït, en el qual actualment només hi ha Jonathan Dubasin (Osasuna), Aleix Febas (Celta) i Pere Milla (Espanyol), que hi ha ingressat amb tot just 19 anys, després d’estrenar-se a la màxima categoria amb l’Espanyol el 30 d’octubre passat, contra el Vila-real. El mitjapunta de la Noguera va saltar al terreny de joc de l’Estadi de la Ceràmica al minut 77 i va contribuir al triomf per 0-1. Va ser, segons va explicar a SEGRE, “un moment inexplicable i amb el que somiava des de petit”.
El debut a LaLiga va ser la culminació a una trajectòria de gairebé 9 anys a La21, el planter de l’Espanyol, on va arribar amb tot just 10 anys procedent del CF Balaguer sense mitjancers, passant de jugar amb els seus amics a compartir equip amb alguns dels millors futbolistes de la seua categoria. “Al principi va ser una mica estrany, perquè estava acostumat jugar amb els amics del col·legi i va ser un canvi important, però des del principi vaig fer bons amics que em van ajudar molt”, va apuntar un Peries que, fins que va entrar a la residència als 15 anys, va estar viatjant des de la capital de la Noguera fins a Barcelona per jugar i entrenar-se. “Com que quan vaig fitxar era petit i sempre he estat una persona molt familiar, vaig decidir viure a Balaguer i agafar un taxi tres o quatre vegades per setmana per anar-me a entrenar. Al principi va costar fer aquests viatges tan llargs, però m’hi vaig acabar acostumant”, va afegir.
Al llarg dels seus 9 anys al club, el lleidatà no només s’ha format com a futbolista, també ho ha fet com persona gràcies que al planter blanc-i-blau “hi ha uns valors molt importants que se’t queden gravats a dins”, va apuntar. “Això m’ha ajudat a poder avançar per totes les categories i per això hi ha tants futbolistes que han passat pel planter de l’Espanyol i ara són professionals”, va remarcar un Peries que ha passat per totes les categories del futbol base blanc-i-blau, des d’aleví fins al filial, on aquesta temporada, en la qual són tercers de Segona RFEF, s’ha consolidat sota les ordres de l’exfutbolista Sergio García, després de superar el període d’adaptació. “Passes de jugar amb gent de la teua edat a fer-ho amb persones 10 o anys o més grans i que ja han viscut molt de futbol”, va explicar el lleidatà.
Per això, per la dilatada trajectòria amarant-se del sentiment blanc-i-blau, el seu debut a LaLiga ha estat molt més especial. “Al final, per a una persona que porta 9 anys en aquest club és un dels principals objectius. Va ser un moment increïble poder saltar al camp i poder dir que havia debutat amb l’Espanyol a la Primera divisió”, va remarcar. Malgrat l’emoció del debut, el jove futbolista de Balaguer no perd el focus.
Actualment està cursant una carrera de nutrició, compaginant els seus entrenaments amb la seua formació, ja que, segons va apuntar, “és qüestió de responsabilitat i disciplina, una cosa que tant la meua família com l’Espanyol sempre m’han inculcat”.
El mateix li passa amb la seua carrera, on està centrat a “ajudar l’Espanyol B”. “Si arriba una altra oportunitat amb el primer equip millor que millor, però he de tenir els peus a terra i intentar mantenir-me al club”, va concloure.