TENIS
Els favorits copen les semifinals del Catalonia Open del Tennis Urgell
El Catalonia Open-Ara Lleida ja coneix els seus semifinalistes. La jornada de quarts de final, disputada ahir a les pistes del Club Tennis Urgell, va confirmar les expectatives en bona part dels enfrontaments, encara que també va deixar alguna sorpresa, com l’eliminació del segon cap de sèrie masculí, l’australià Ryan Bolger, en mans de l’espanyol Pablo Basset en tres sets per 4-6, 6-2 i 6-1.
El grec Ioannis-Panagiotis Vasileiadis, primer favorit, va superar el també espanyol Tim Franco per 6-3 i 7-6 (3) i el seu rival serà el monegasc Marco Mattia Capitini, quart cap de sèrie, que va vèncer amb claredat Àlex Bassas per 6-2 i 6-1. L’altra semifinal enfrontarà el xinès Yu Ting Wu, que va derrotar el seu compatriota Yichen Liu per un doble 6-4, i a l’esmentat Basset.
En categoria femenina, la primera cap de sèrie, l’espanyola Alice Ferreira, va complir els pronòstics i va superar la polonesa Lena Hendigery per 6-4 i 6-1, i ara s’enfrontarà a la italiana Nicole Scarpino, quarta favorita, que va remuntar davant de la russa Sofiia Smirnova (2-6, 6-3 i 6-4). L’altra semifinal enfrontarà la russa Anna Chuchilina, tercera favorita, i l’espanyola Anna Serafimovitch, segona, que van derrotar Victoria Meza (6-4 i 6-0) i Carlota Escalé (4-6, 6-1 i 6-1), respectivament.