El Pons Lleida dona la campanada i jugarà la seua segona final de la Continental després de tombar el Barça
Moncusí, amb un ‘hat trick’, Badia, Ciocale i Ortigosa van firmar els gols
El Pons Lleida engrandeix una mica més la seua història europea en classificar-se aquest dissabte contra tot pronòstic per a la seua segona final de la Continental Cup, després de guanyar el totpoderós Barça en una semifinal vibrant (6-5). Després de jugar la final a partit únic el 2021 contra el Sporting de Lisboa a Mollerussa, on va caure per 3-1, els llistats buscaran aquest diumenge (15.00) el seu primer títol. El Pons Lleida va arrancar el partit prenent la iniciativa i seues van ser les primeres ocasions. Badia va disparar massa alt al primer minut de joc i dos més tard va rematar al cos del porter. La rèplica blaugrana no es va fer esperar i va ser Alabart el que va obligar Bosch a posar la seua manyopla en un tret a mitja altura. Una combinació entre Ciocale i Badia gairebé es transforma en el primer punt, i, poc després l’argentí, a la mitja volta va provar davant d’un Arnau Martínez que es començava a desesperar amb la seua defensa. Però segons més tard va arribar la gerra d’aigua freda. Una badada defensiva va deixar sol Alabart, que va empalmar un fort tret que es va colar per l’escaire esquerre. El punt va deixar tocat els llistats, que van poder haver encaixat el segon de no ser per la bona actuació de Xavi Bosch.
El porter de Juneda va aturar els trets de Gavioli, Barroso i Alabart, i faltant tres minuts per arribar-se al descans, es va lluir en un penal comès per Moncusí sobre Casas que li va costar, a més, l’exclusió. Barroso va executar la pena màxima i Bosch va parar el primer tret i el posterior rebuig. El Pons Lleida va resistir els dos minuts en inferioritat fins el final de la primera part, que va concloure amb els dos equips amb tres jugadors de pista per l’exclusió de Casas. Els de Carlos Cortijo van sortir en la segona part amb un altre aire, molt més posats i ja al primer minut van aconseguir igualar el marcador amb un gol de Moncusí. No va tardar el Barça a tornar el cop per mediació de Casas, però Moncusí va tornar a restablir les taules amb un gol que va haver de ser validat pel VAR. Badia va disparar i la bola, després de tocar al travesser i a l’esquena del porter, va quedar morta en la línia de gol, on el de Cassà de la Selva la va empènyer a la xarxa. Després de sengles avisos del propi Moncusí i Giménez, Badia va situar el 3-2 en aprofitar un rebuig de Martínez a tret de Miguélez.
De nou el Barça va reaccionar ràpid, i un altre vegada per mediació de Casas, però el Pons Lleida no es va rendir i una assistència de Darío la va aprofitar Moncusí per situar el 4-3. El deliri a les grades es va desencadenar tres minuts després, quan Ciocale, en una gran acció personal, va posar el 5-3 faltant 2:24 minuts. Hi havia temps i l’exllistat Nico Ojeda el va deixar clar amb el 5-4. El Barça ho va arriscar tot i va posar el porter-jugador, una decisió que li va sortir malament, ja que una pèrdua la va aprofitar el seu del planter Ortigosa, que està cedit a Lleida, per sentenciar amb el 6-4. El Barça encara va buscar l’èpica i Casas va anotar el 6-5, però només faltaven 3:4 segons i el Pons Lleida va aguantar per certificar una classificació històrica.