James Batemon fa una crida a l'afició de l'Ilerna Lleida davant del partit contra el Manresa: "Necessitem el vostre suport més que mai"
La celebració de la Mitja Marató comportarà restriccions de trànsit en els accessos al Barris Nord i des del club recomanen arribar-hi a peu o per rutes alternatives
L'Ilerna Lleida, que aquest diumenge a les 12.00 h afronta un important duel per tractar de sortir el més aviat possible del pou de la classificació de l'ACB, ha compartit avui un missatge d'un dels seus jugadors franquícia, James Batemon. Al vídeo, el nord-americà es dirigeix als seguidors bordeus i fa una crida a la unió equip-afició per superar el Manresa: "Sé que estem en una dinàmica difícil però aquest diumenge necessitem el vostre suport més que mai. Necessitem que vingueu al Barris Nord, ompliu el pavelló i ens doneu tot l'ànim que cal per guanyar. Ens veiem allà".
L'Ilerna Lleida i el Kids&Us Manresa arriben a la cita amb un balanç d'una victòria i sis derrotes. En el cas dels homes d'Encuentra, estan a només un partit d'igualar la pitjor ratxa a l'ACB, la temporada passada. Batemon va ser precisament el gran protagonista de la remuntada inacabada del passat cap de setmana, també amb el Barris Nord com a escenari, en la visita del Kosner Baskonia (93-98), en un partit en què l'escorta de Wisconsin va signar una actuació estelar a l'últim quart, amb 20 dels 29 punts que va anotar en total, per a una valoració final de 29.
Ahir dijous, el mateix Batemon va reconèixer que el duel contra el Manresa té caires gairebé de final i va insistir en què el seu objectiu és ajudar l'equip per sobre les individualitats.
Aquest dissabte al migdia quedaven a la venda unes 450 entrades, d'un aforament d'uns 6.100 seients, així que es preveu un Barris Nord de gala, i amb una presència important de seguidors visitants. Les entrades encara disponibles van dels 30 als 60 euros.
D'altra banda, aquest diumenge al matí hi haurà afectacions de trànsit per accedir a l'entorn del pavelló Barris Nord per la celebració de la Mitja Marató de Lleida, que tallarà tota l'avinguda Baró de Maials. Per aquest motiu, des del club recomanen, sempre que sigui possible, evitar anar al pavelló amb vehicle privat. Tot i així, les rutes recomanades per arribar amb cotxe són la carretera de Corbins des de l'A-2 i el pont de Pardinyes i Corregidor Escofet.
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