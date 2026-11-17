FUTBOL
Agredits diversos jugadors i un directiu del CF Tremp per un grup d’aficionats locals a la Fuliola
Al finalitzar el partit, de Tercera Catalana, i un dels afectats va patir un tall al cap
El partit la Fuliola-Tremp, corresponent a la jornada 9 del grup 15 de Tercera Catalana i que es va tancar amb 1-2 al marcador, va acabar amb un episodi de violència després del partit. Diversos jugadors del conjunt pallarès i un directiu van ser agredits per un grup de persones del públic local quan es dirigien als vestidors, segons el relat d’aquest últim.
L’incident es va produir després que l’àrbitre expulsés un jugador de cada equip al minut 94, arran d’una picabaralla entre ells. Tanmateix, segons explica el directiu del Tremp, la situació va anar a més després del xiulet final. Tot va començar quan un futbolista visitant es va atansar a donar la mà al jugador local que havia estat expulsat. En aquell moment, una persona del públic li va clavar un cop de puny. Quan diversos companys el van anar a socórrer, s’hi van sumar més espectadors i es va desencadenar una agressió col·lectiva.
El directiu xifra entre 15 i 20 les persones implicades i assegura que va veure dos o tres jugadors del Tremp a terra “rebent puntades de peu i cops a tort i a dret”. A l’intentar ajudar-los perquè poguessin refugiar-se als vestidors, ell i altres persones van ser arraconats al costat de la porta i també van rebre el llançament de la grava que hi havia a terra. El mateix representant del Tremp va ser assolit al cap per algunes pedres, que li van provocar un petit tall. “Va ser un linxament”, afirma, abans de qualificar els fets de “lamentables. Si alguna pedra m’arriba a tocar un ull, què fem?”.
El directiu va voler, no obstant, diferenciar l’actuació del públic de la dels responsables del club local. Segons explica, tant el president com altres membres de la junta directiva de la Fuliola van estar en tot moment pendents d’ells i els van ajudar. “Ja li vaig dir al president que aquests aficionats no representen el seu club”, assenyala. El representant del Tremp assegura que els responsables de la Fuliola van reconèixer que es tractava de gent problemàtica i els va demanar que intentin evitar que es repeteixin episodis similars amb els equips que visitin el camp.
Els Mossos van acudir al lloc, malgrat que van arribar quan els incidents ja havien acabat, segons el seu testimoni. El Tremp ha posat els fets en coneixement de la Federació Catalana, mentre que el col·legiat també en va deixar constància a l’acta del partit.
Les claus
- Agressions. L’aldarull va començar després del partit la Fuliola- Tremp quan un espectador va clavar un cop de puny a un jugador de l’equip visitant que s’havia atansat a donar la mà al futbolista local expulsat. La intervenció dels seus companys per socórrer-lo va desencadenar una agressió en què, segons el directiu visitant, van participar entre 15 i 20 persones.
- Pedres. El directiu del Tremp present en el partit també va rebre un impacte de pedres llançades amb la graveta del terra quan intentava ajudar els seus jugadors a refugiar-se als vestidors. Va patir un petit tall al cap i va qualificar els fets de “linxament”. Això sí, va destacar l’exquisit comportament de la directiva de la Fuliola.