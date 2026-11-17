BÀSQUET
El Baskonia insisteix per Zach Perrin i Aliaga diu que el pivot francés "jugarà a la Corunya al cent per cent"
Per la lesió de Faried. El gal, que va tenir una disputa amb Encuentra, esborra les referències al club a Instagram
El futur de Zacharie Perrin a l’Ilerna Lleida sembla cada vegada més lluny del Barris Nord. El pivot francès estaria forçant la seua sortida després de la picabaralla que va tenir amb Gerard Encuetra en el partit de diumenge, mentre que el Baskonia ha reactivat les negociacions per aconseguir els seus serveis. Es tracta del tercer intent del club vitorià, encara que aquesta vegada les circumstàncies apunten que l’operació podria acabar arribant a bon port.
Segons han avançat diferents informacions, entre aquestes les d’Andrea Calzoni i Encestando.es, les converses entre ambdós entitats s’haurien reprès i el Baskonia torna a situar Perrin com una de les seues prioritats. L’equip alabès ja havia intentat fitxar-lo el mes de setembre i, posteriorment, a finals d’octubre, quan les negociacions van arribar a estar molt avançades. En aquell moment, l’operació s’hauria situat entorn dels 500.000 euros, però l’Ilerna va acabar frenant la seua marxa al no trobar un recanvi de garanties.
Ara, l’escenari ha canviat. El Baskonia necessita reforçar com més aviat millor el seu joc interior per la lesió de Kenneth Faried, que estarà aproximadament un mes de baixa. En aquest context, Perrin torna a aparèixer com una opció prioritària per al conjunt de Vitòria, que no vol esperar fins al mes de gener, quan el gal té una clàusula alliberadora per uns 200.000 euros.
La situació personal del jugador també ha donat un tomb. Perrin no estaria satisfet amb la seua situació a Lleida i la seua voluntat d’abandonar l’equip hauria augmentat després de la irada discussió que va tenir amb Gerard Encuentra a la banqueta durant el tercer quart davant del Manresa, quan li va recriminar no donar-li més minuts. A més, alguns moviments a les seues xarxes socials també han alimentat les especulacions sobre el seu futur. El pivot ha eliminat del seu perfil d’Instagram les referències i publicacions relacionades amb el Força Lleida i ahir, dia de descans de la plantilla, va compartir una imatge de París a través de les històries.
No obstant, el president Albert Aliaga va confirmar aquest dilluns a aquest diari que “Perrin jugarà a la Corunya al cent per cent”, encara que no va descartar-ne la sortida abans del gener “si trobem un recanvi interessant”.