25N
La violència masclista a les xarxes centrarà el XV Memorial Hortensia Alonso
Detecten que va a més, no només entre joves
La violència masclista digital centrarà el XV Memorial Hortensia Alonso, que se celebrarà el 24 de novembre a la Universitat de Lleida, i que va ser presentat ahir a la Paeria per representants de les entitats que l’organitzen. Carme Valls, regidora de Polítiques Feministes de la Paeria, va reivindicar que el memorial ha servit des dels seus inicis com un espai de referència per conscienciar i reflexionar sobre la violència masclista des de diferents punts de vista. Les violències masclistes digitals són una xacra de la qual alerten des de fa molt temps, però que continua empitjorant amb el temps. “Les xarxes socials s’han convertit en nous espais en els quals el masclisme es manifesta, es reprodueix i amplifica el seu impacte, no només entre els joves, sinó també entre totes aquelles dones que participen en la vida política o que gaudeixen de visibilitat pública”, va explicar Valls. Mariona Lladonosa, directora d’IDIS Dolors Piera-UdL, va recordar que aquests 15 anys de memorial han creat un espai per parlar i reflexionar, però que en la comunitat universitària encara s’ha de treballar en aquest àmbit. L’assetjament i la violència masclista que s’exhibeix a les xarxes “pot quedar invisibilitzada per estar en un entorn digital, però per a qui el pateix és real”, va sentenciar. La representant de Marea Lila, Carmina Pardo, va parlar de l’important que és aquest memorial i de la figura d’Hortensia Alonso, i com aquesta va lluitar tota la seua vida pels drets de les dones, des del seu lloc com a docent fins a la seua tasca com a activista política. Va destacar, ara que estem en campanya electoral, que “el millor antídot contra el feixisme és la democràcia”, un pensament molt alineat amb el d’Alonso.