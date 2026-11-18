Oriol Paulí, capità de l'Ilerna Lleida: "Sé que no estic responent, però sortiré d'aquí. El que tinc clar és que em buidaré a cada partit"
L'aler gironí dona la cara, assumeix el seu mal moment i fa una crida a revertir la situació de l'equip "entre tots"
El capità de l'Ilerna Lleida, Oriol Paulí, ha donat la cara aquest dimecres davant dels mitjans després de la derrota de diumenge, la setena seguida de l'equip, i la cinquena consecutiva al Barris Nord, comptat l'última de l'anterior temporada. Paulí ha reconegut que "no està responent". El jugador ha explicat que fa molts anys que és al món del bàsquet professional i que coneix bé la lliga i ha defensat que, malgrat el mal moment, està convençut que sortirà d'aquesta situació: "Sé que no estic responent, però porto molts anys en aquest negoci, en aquesta lliga, les he vist de tots colors i sé que en sortiré".
El capità també ha deixat clar que, segons ell, la qüestió no depèn de l'esquema de joc. "És una cosa meva, no té res a veure amb les jugades o la tàctica que fem si al final la pilota no entra, al final tiro jo", ha afirmat.
Paulí ha admès que no està fent una bona temporada i ha assegurat que és el primer a assumir-ho: "No estic tenint una bona temporada, sóc el primer que ho assumeix i que ho sap". Així mateix, ha reconegut que la situació l'afecta, però ha subratllat que "la vida segueix". En aquest sentit, ha demanat positivitat a tot l'entorn del club, ja que considera que la negativitat no ajuda l'equip. Ha recordat que queda molta temporada per davant i que hi ha molts partits per jugar a casa, per la qual cosa ha reclamat la implicació de tothom: "Necessitem l'ajuda de tothom i ho traurem entre tots".
Aquest diumenge, a la pista del Leyma Coruña, l'Ilerna Lleida té un nou examen per revertir la dinàmica negativa i sortir del pou de la classificació. L'aler gironí ha assegurat que ho donarà tot: "Diumenge tenim una altra oportunitat. El que tinc clar és que em buidaré a cada partit".
📢 @oriolpauli7: “Sé que no estic responent, però sortiré d’aquí” 🏀 El jugador del @flleida abans de visitar aquest diumenge al @basquetcoruna (12:30h)!⚔️ ➡️ Amb el suport d’@ILERNAfp! #LleidaEnJoc https://t.co/8ot4vMskyJ— LLEIDA EN JOC (@LleidaEnJoc) November 18, 2026
Esports
L’Ilerna Lleida encadena per primera vegada cinc derrotes al Barris Nord
Xavier Pujol