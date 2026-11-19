ATLETISME
La Cursa Bombers Lleida seguirà amb Aremi i se celebrarà l’11 d’abril
La pròxima Cursa Bombers Lleida ja té data. La carrera popular més multitudinària de Lleida celebrarà el proper 11 d’abril del 2027 la dotzena edició, en la qual tornarà a unir esport i solidaritat al costat d’Aremi. Així ho van anunciar ahir els organitzadors a través de les xarxes socials. La prova arriba després d’una edició històrica, que va reunir 3.750 inscrits, un increment superior al 50% respecte de la convocatòria anterior.
L’organització mantindrà les tres modalitats habituals, d’1, 5 i 10 quilòmetres, amb la participació de bombers que completaran el recorregut equipats amb el seu equip de protecció individual (EPI).
El director de la prova, Òscar Canadell, va assenyalar que l’objectiu és continuar consolidant una cita que s’ha convertit en una referència del calendari esportiu lleidatà. “Encara que venim d’una edició històrica, volem continuar fent passos endavant, posant especial èmfasi a millorar l’experiència del corredor i l’ambient que envolta tota la jornada”, va explicar. Canadell també va destacar la voluntat de “cuidar els detalls que fan especial aquesta cursa” i continuar fent créixer un esdeveniment que compta amb una resposta creixent de la ciutat i els participants.