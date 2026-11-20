Gerard Encuentra, davant del partit contra el Leyma Coruña: "una victòria podria ser un punt d’inflexió"
L’Ilerna Lleida provarà de trencar la dinàmica de set derrotes consecutives
L’entrenador de l’Ilerna Lleida, Gerard Encuentra, va afirmar aquest divendres que el seu equip "necessita guanyar" diumenge vinent (12.00h) a la pista del Leyma Coruña per trencar la mala dinàmica de set derrotes consecutives i abandonar l’última posició de la taula.
Encara que el tècnic lleidatà va recordar que "guanyar fora de casa sempre és molt difícil", confia que "una victòria podria ser un punt d’inflexió", especialment abans de les finestres de seleccions de les properes dos setmanes. "La nostra situació no és bona i perdre no ens ajuda", va afegir.
En l’aspecte anímic, la plantilla és "conscient de la situació" i la urgència d’aconseguir un triomf. "Aquesta setmana hem parlat molt de la importància del partit contra el Coruña", va insistir.
A més, han fixat els tres principals focus de millora: "Defensa, rebots i atac estàtic". No obstant, des del cos tècnic també han provat de tenir més "flexibilitat" perquè els jugadors "facin un pas endavant i puguin millorar".
Sobre el Leyma Coruña, Encuentra va declarar que el xoc serà "molt complicat". "Venen amb la il·lusió de ser un equip que acaba d’ascendir. Tenen un model de joc molt clar: juguen a moltíssimes possessions, molt ràpid, i amb molt volum de tirs de tres", va destacar.
Encuentra compta amb tots els seus jugadors per al duel de diumenge, a excepció del pivot Atoumane Diagne i el base Adrià Rodríguez, ambdós baixes de llarga durada. Dijous passat l’escorta James Batemon, un dels jugadors més destacats de la plantilla, va rebre un cop. Tanmateix, s’espera que la lesió no passi a majors i pot jugar amb normalitat.
Amb només deu jugadors disponibles, l’entrenador del quadre bordeus també va opinar sobre la possibilitat de fer fitxatges. "El club sempre està al mercat. Hem tingut dos baixes de llarga durada que no hem reemplaçat, i veurem si es produeix algun moviment", va concloure.