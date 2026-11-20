La residència de jugadores del Vila-sana compleix deu anys amb el club en el seu millor moment
Actualment compta amb sis usuàries, quatre de les quals del primer equip femení
Fa deu anys, el CP Vila-sana, vigent campió de l’OK Lliga Iberdrola i campió del món el 2025, va fer una aposta pel planter i les seues jugadores. El club de la petita localitat del Pla d’Urgell, que amb prou feines compta amb uns 750 habitants, va obrir una residència per als esportistes amb l’objectiu de facilitar-los la integració i fer un pas, quan gairebé ningú s’atrevia a fer-lo, per professionalitzar la disciplina i l’entitat. Una dècada després, la Masia de Vila-sana és la viva imatge de l’èxit d’un club que, com va apuntar a SEGRE el president i fundador, Ramon Porta, “ara estem començant a recollir els fruits”.
Per la residència, segons explica Porta, han arribat a passar unes 120 noies, tant en etapes formatives com en el primer i segon equip femení. Actualment, són sis les jugadores que hi conviuen, en dos pisos diferents. Dos encara es troben en etapa formativa i quatre estan establertes al primer equip: Anna Salvat, Aina Florenza, Noa González i Elsa Salvanyà, que destacava que “des del principi vaig tenir clar que aquí apostaven per l’hoquei femení i podia ser molt més professional. També hi va haver factors com els estudis, i la casa, que és a cinc minuts del pavelló, que els tenia molt més a prop, que van ser definitius”.
Així mateix, Salvanyà, que compagina els seus estudis d’Inefc i que va arribar l’any passat procedent de l’HC Palau, va destacar el paper d’iniciatives com la Masia, on el club s’encarrega del manteniment i les dietes de les jugadores, de cara a la professionalització de l’hoquei femení.
“Cada vegada s’està donant més importància al femení. Encara falta molt per arribar al lloc on tothom vol, però, a poc a poc, si les coses segueixen com fins ara, no hi hauria d’haver gaire problema”, va remarcar en aquest sentit.
L’èxit del club i la base, que el curs passat van guanyar el campionat d’Espanya sub-13 i el de Catalunya sub-17, és també un èxit per al poble. En aquest sentit, el president va manifestar que la Masia va ser “un projecte per facilitar que les jugadores de fora volguessin venir a Lleida”, i va remarcar el gran impacte que té tant el club com la residència a la localitat. “Apostem per la proximitat. Entre el bar del pavelló, els viatges, els lloguers i els àpats calculem que el club genera uns 170.000 euros anuals per al poble”, va destacar.
Així mateix, Porta va posar de relleu l’ajuda dels habitants de Vila-sana, sempre disposats a col·laborar. “Hi ha gent molt bolcada amb aquestes nenes que les han portat a l’institut o al metge i sempre han ajudat”, va apuntar.