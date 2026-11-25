L'Ilerna Lleida prescindeix del pivot Lucas N’Guessan, a qui va incorporar només per als entrenaments
Ha reforçat la dinàmica preparatòria del primer equip durant un mes i mig
L'Ilerna Lleida ha anunciat aquest dimecres que Lucas N’Guessan finalitza la seua nova etapa al club, després de sis setmanes reforçant els entrenaments. L'Ilerna Lleida va incorporar el pivot neerlandès a principis de desembre perquè reforcés exclusivament la dinàmica d'entrenaments, davant de la lesió d'Atoumane Diagne, de llarga durada, i les molèsties al turmell de Kur Kuath.
N’Guessan va defensar la samarreta lleidatana en la temporada 2020-2021.
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