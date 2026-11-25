BÀSQUET
L’aler-pivot Bakary Dibba, al caure: l’Ilerna Lleida té avançades les negociacions, malgrat que haurà d’arribar a un acord amb el Breogán
El club lleidatà planeja fins a cinc fitxatges
El club podria confirmar aquest dimecres el fitxatge de Delgado i no es descarta una sortida, que podria ser Ejim
L’Ilerna Lleida continua treballant per reconstruir la plantilla i provar de revertir la delicada situació classificatòria que travessa. El club va anunciar dilluns a la nit, després d’una reunió d’urgència de la junta directiva, que farà un mínim de quatre incorporacions per intentar treure l’equip de l’últim lloc. Dos d’aquests moviments ja estan encarrilats: el serbi Dragan Apic, anunciat dilluns passat, i el dominicà Ángel Delgado, el fitxatge del qual podria fer-se oficial avui. El següent nom que apareix a l’agenda és el de l’aler-pivot danès Bakary Dibba.
El jugador, nascut a Copenhaguen, de 25 anys i de 2,06 metres d’altura, respon al perfil de jugador que vol Gerard Encuentra: físic, atlètic, versàtil i amb capacitat defensiva, característiques que l’equip no té des de l’arrancada de Lliga. La seua última experiència a la Lliga Endesa va ser la temporada passada amb el Breogán, amb el qual va disputar 31 partits, amb unes mitjanes de 6,8 punts i 3,5 rebots.
L’operació, tanmateix, té un condicionant. Els drets del danès continuen pertanyent al club de Lugo, on tenia contracte per a aquesta temporada, encara que va sol·licitar sortir per recalar a l’NCAA, però sense fortuna. Ara està al mercat i l’Ilerna ha llançat les seues xarxes, tot i que haurà d’arribar a un acord econòmic amb el Breogán per aconseguir la seua carta de llibertat. Segons ha pogut saber aquest diari, l’entitat gallega no posaria obstacles per facilitar l’operació.
Si es concreta aquesta tercera incorporació, l’Ilerna superaria les vuit llicències de no quota nacional que pot inscriure en cada partit, per la qual cosa Encuentra hauria de deixar-ne un fora cada jornada. Aquesta circumstància obre la porta a alguna sortida i un dels candidats és Ejim, el rendiment del qual està sent decebedor.
D’altra banda, l’Ilerna treballa en la incorporació de dos reforços més, la qual cosa elevaria el total a cinc. En aquest cas seria un base-escorta i un aler, pel qual ja tindria les negociacions molt avançades.