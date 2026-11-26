El derbi entre Mollerussa i Atlètic Lleida acaba en agressió a un jugador a la terrassa del bar
El jugador de l’Atlètic Lleida Alex Urcan va ser agredit a la terrassa del bar per aficionats del Mollerussa quan abandonaven el recinte. Els del Pla d’Urgell van passar de ronda als penals
El Mollerussa es va emportar en la tanda de penals un duel que va estar marcat pel que va passar posteriorment a la terrassa del bar del Municipal de Mollerussa, on al sortir un grup d’aficionats locals van increpar el jugador de l’Atlètic Lleida Alex Urcan i també la seua família. L’aldarull va començar quan li van tirar cervesa. Segons van denunciar representants del club de Lleida, Urcan va acabar sent agredit pels aficionats quan va anar a retreure’ls els fets. L’àrbitre del partit en va deixar constància a l’acta del partit.
Pel que fa al futbol, la primera part va tenir tan poca emoció que l’únic moment destacat va ser un gol dels locals que va acabar sent invalidat per l’assistent. Va ser al minut 11, quan Rayco va centrar ras per a Dueso, que va marcar en un fora de joc molt just.
El segon temps va ser al contrari i el partit va entrar en ebullició, i a més d’emoció hi va haver polèmiques i alguna petita baralla. Al marge de la tensió, també va pujar el nivell futbolístic i el primer a avisar va tornar a ser Dueso al 58, amb un xut llunyà que va colpejar a la creu. La millor oportunitat dels visitants va arribar ql 65, quan Moha va rematar a fora en carrera des d’una posició molt franca.
Els gols no van arribar fins tard, primer a falta de deu minuts amb un penal que va convertir Jofre Graells, que acabava d’entrar al camp, enganyant Albert Alfonso (1-0). Després del gol, diversos aficionats locals van encendre bengales, la qual cosa va provocar que el col·legiat aturés el partit durant un minut. Però això no va baixar les pulsacions i cada duel dividit semblava una situació de vida o mort, amb entrades a deshora. Al 86, Airan va ser expulsat amb roja directa, curiosament per protestar reiteradament per una entrada dura que l’àrbitre no va concedir.
Malgrat la inferioritat, l’Atlètic Lleida es va llançar a l’atac i va trobar el premi al 90 amb un gol de Youssef, que va rematar una centrada de Jaume Pascual amb el cos (1-1).
En aquesta acció, el Mollerussa va demanar mà del davanter, però l’àrbitre va ignorar les protestes i va enviar el partit als penals, on Campanera va aturar el primer llançament de l’Atlètic Lleida, de Sanchís. Després, els de Manel Cazorla no en van fallar cap dels seus i van aconseguir passar a la següent ronda (5-3).