Reconeix que va començar a "sentir por" i que només el seu germà Àlex coneixia la seua decisió
El lleidatà Marc Márquez, que ha anunciat d’una manera única i original la seua retirada de la competició, anunciada amb cartells al més pur estil de la pel·lícula 'Love Actually', decisió que va prendre al GP del Japó a Motegi i que només coneixia el seu germà Àlex, va reconèixer en conferència de premsa que va començar "a sentir por, però no a la velocitat", sinó a les lesions.
En una conferència de premsa multitudinària al circuit de la Comunitat Valenciana, a la qual van assistir els seus pares, la seua núvia, i tots els pilots de la categoria regna, va explicar les raons d’una retirada que ha causat commoció al món de l’esport.
De fet, Marc Márquez, sabedor que tots ells havien de continuar amb el seu treball als tallers, els va fer pujar a l’escenari per fer-se una foto amb tots ells, els va dir que "ningú no és etern" i un dels moments més peculiars va ser quan a micròfon obert li va dir una frase a Pedrosa quan pujava amb ell.
Márquez va ressaltar que volia fer les coses a la seua manera, com sempre ho ha fet, i el moment de la seua retirada no podia ser diferent, encara que la seua confessió a tot un campió com Dani Pedrosa, al que li va dir a l’oïda "et vaig fer cas", va resultar tremendament gràfic.
El deu vegades campió del món, vuit d’elles a MotoGP, va admetre que ha hagut de bregar amb la seua decisió, que només coneixia el seu germà Alex des de Motegi (Japó), encara que va tenir un moment molt especial quan va rebre un missatge d’una Llegenda de MotoGP, Dani Pedrosa, qui li va dir que havia de "prometre alguna cosa al teu cos i tindràs una raó per seguir i que el cos et respongui", i Marc Márquez va confessar que aquest pilot va veure clarament que "estava molt al límit", per la qual cosa li va fer cas: "Vaig prometre al meu cos que aquesta seria l’última vegada".
"Estava patint però els meus resultats cobrien la situació real i al final aquests resultats eren els que em permetien fer el que em proposava", va reconèixer Marc Márquez, qui va assenyalar el període 2020 a 2023 com el dels "moments més durs".
"Allà vaig ser molt a prop de deixar la meua carrera, però gràcies Honda, que em va permetre anar a l’escuderia Gresini, on vaig trobar molt bon ambient, un ambient molt familiar, i a Ducati, on vaig trobar la meua segona vida, "una segona vida curta, però que ha estat el que em va permetre disfrutar d’aquests últims anys", va explicar.
Marc Márquez,que complirà 34 anys el proper febrer, va assegurar que és el moment d’"estar contents, encara que serà molt difícil,", però orgullós del camí recorregut. "Vaig arribar a la meua manera, i marxo a la meua manera", va asseverar.
"Des de 2013 he gaudit moltíssim de tota la meua trajectòria esportiva, moltes persones m’han ajudat al 'pàdoc' a arribar fins on soc, i les motos són i seran sempre la meua gran passió", va indicar Márquez.
"Al final pots guanyar més o menys curses, però em sento orgullós de totes les persones a les quals he conegut al món de les motos i per això estic molt content", va explicar el campió de MotoGP 2026, que va apuntar que no necessitava una raó exacta, però va precisar que "la situació aquest any ha estat molt al límit i la decisió la vaig adoptar després de Motegi".
"L’única persona que el sabia era el meu germà Alex, perquè vaig decidir anunciar-ho avui, ja que era l’única manera de lluitar pel campionat, perquè anunciar-ho abans era treure’m energia i com sempre estic molt a prop del meu germà i sempre ens hem recolzat era lògic que ell el sabés," va argumentar.
"Tenia un contracte amb Ducati des de març i llavors era súper optimista, però llavors no sabia que tindria una altra operació a l’espatlla dreta, després de Le Mans i soc un lluitador, però vaig començar a sentir por, no a les motos ni a la velocitat, sinó que tinc una lesió que m’afecta i que després d’Indonèsia vaig tornar a tenir diplopia en la visió durant 48 hores, que no vam voler dir, i durant dotze hores a Le Mans, i aquesta és també una de les raons principals per les quals vaig assumir menys riscos a partir de la meitat de la temporada", va relatar el català.
"Em sento competitiu, però crec que és millor fer-ho així i ha arribat el moment de fer-ho, perquè en realitat l’assec així," va insistir Marc Márquez, que va voler agrair "tothom que m’ha donat suport des de 2008; és trist però m’assec súper content".
Del futur va comentar que no sabia el que li oferirà: "Al final formem part de MotoGP, uns han estat més anys i altres menys, però MotoGP continua i hi haurà nous començaments i diferents personalitats, però vas creant una espècie de família amb els anys".
Va assegurar que va començar i finalitza "de la mateixa manera, amb 'pura adrenalina'" i serà "a prop del mundial perquè Alex -Márquez- continua competint, i el meu germà és la persona més important en la meua vida", va expressar.