FUTBOL
El lleidatà Àlex Campos, després de debutar en el Barça de Flick: “He complert un somni de petit”
Àlex Campos, d’Aitona, va debutar amb Flick en la golejada a Bakú
El lleidatà Àlex Campos, nascut a Aitona, va debutar amb el primer equip del Barça durant la golejada blaugrana a Bakú, a la Champions League. El jove central, capità del Barça Atlètic, va complir així un dels seus somnis després de completar la seua formació a la Masia, on va arribar en edat infantil després de passar per l’EF Baix Segrià i l’Atlètic Segre. Campos, que va deixar bones sensacions en els minuts disputats, va reconèixer ahir als mitjans del club que va necessitar “uns dies per assimilar el meu debut” i va assegurar que va gaudir d’haver “complert un somni de petit”. “El Barça confia molt en la Masia”, va destacar el jove defensa, que es va mostrar decidit a continuar treballant “amb humilitat i esforç” per tenir noves oportunitats al primer equip.