Marc Márquez s'acomiada amb un segon lloc a Xest rere Raúl Fernández; Bezzecchi, subcampió
L'espanyol Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) va vèncer el Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP disputat al circuit Ricardo Tormo, on Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) es va acomiadar de la competició amb la segona plaça, per davant de qui ocuparà el seu lloc a Ducati el 2027, el també espanyol Pedro Acosta (KTM RC 16).
L'última cursa d'un gran campió, Marc Márquez, amb totes les mirades fixes en ell i amb la sentència clara d'un protagonista que necessitava controlar les emocions, però que, en apagar-se el semàfor, va demostrar el perquè de tot el que representa per al motociclisme mundial.
Tot i que es va aixecar la roda davantera de la seva moto i les dues Aprilia es van posar al seu davant en l'acceleració de sortida, el «petit gran geni», Marc Márquez, va apurar la frenada a final de recta per situar-se líder i intentar marcar el seu ritme.
Estava clar que Marc Márquez es volia acomiadar per la porta gran i va prémer molt fort en la volta inicial, en què va estirar molt el grup capdavanter, amb el madrileny Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) i l'italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) com els únics que van aguantar aquesta estrebada inicial.
Més enrere, ja a un segon en la segona volta, el grup encapçalat per Pedro Acosta (KTM RC 16), però al començament de la segona volta era Raúl Fernández qui passava al capdavant de la cursa, que ja tenia un trio clarament destacat de la resta.
L'estrebada de Raúl Fernández va coincidir amb la de Pedro Acosta perquè, mentre el primer aconseguia distanciar-se dels seus rivals, el «Tauró» del Puerto de Mazarrón s'enganxava a Marc Márquez i Marco Bezzecchi quan tot just havien transcorregut quatre voltes de les 27 a les quals estava prevista la prova de MotoGP.
En la sisena volta, Marco Bezzecchi va avançar Marc Márquez, però aquest va trigar molt poc a tornar-lo a avançar per recuperar la posició, sabedor que si deixava al davant el pilot d'Aprilia es podia escapar per ritme.
Tot i no fer una bona sortida, per darrere Jorge Martín (Aprilia RS-GP) va aconseguir recuperar terreny per arribar fins al cinquè lloc, però a més d'1,2 segons de Pedro Acosta, que es va mantenir còmode en la quarta plaça enganxat a Márquez i Bezzecchi.
Al davant, Raúl Fernández ja comptava amb gairebé dos segons d'avantatge en la vuitena volta d'una cursa que va conservar les posicions pràcticament inalterades, malgrat algun ensurt de Marc Márquez al revolt catorze, el d'entrada a la recta de meta.
En la desena volta de cursa, Raúl Fernández havia consolidat un avantatge de dos segons sobre Marc Márquez i Marco Bezzecchi, ja que Pedro Acosta s'anava quedant, a poc a poc, despenjat.
La situació no va canviar en les següents voltes, en què Raúl Fernández va consolidar en els dos segons i mig el seu avantatge, camí d'intentar aconseguir la seva tercera victòria a MotoGP, després de les d'Austràlia el 2025 i la de la Gran Bretanya el 2026.
Passat l'equador de la cursa, catorzena volta, la situació semblava molt consolidada, amb Raúl Fernández com a líder destacat, Marc Márquez aguantant tots els atacs de Marco Bezzecchi, i més enrere un «còmode» Pedro Acosta en el quart lloc, amb gairebé dos segons d'avantatge sobre Jorge Martín.
L'última cursa de Marc Márquez no podia acabar amb ell fora del podi, per la qual cosa el deu vegades campió del món va aguantar ferm i amb la convicció dels grans campions en la segona plaça, mentre que Marco Bezzecchi es va trobar amb un rival inesperat en enganxar-se a l'aspiració de la seva moto Pedro Acosta a sis voltes del final.
A cinc voltes del final, en la vint-i-tresena volta, Pedro Acosta va superar Marco Bezzecchi per intentar la caça de Marc Márquez, que havia aconseguit un avantatge de poc més d'un segon sobre ell, però que també havia retallat a escassament un segon l'avantatge de Raúl Fernández.
Marc Márquez volia dir adéu al campionat del món en gran i, tal com s'expressa en l'argot taurí, va fer la impressió que el deu vegades campió del món faria bona la dita de «porta gran o infermeria».
Dècima a dècima, Marc Márquez es va anar acostant a Raúl Fernández, demostrant el seu ADN de campió del món, i fent que es posessin les mans al cap tots els que seguien la cursa, tant als monitors de televisió com a les graderies de l'estadi Ricardo Tormo.
No va poder ser al final: va vèncer Raúl Fernández, en un podi íntegrament espanyol, amb Marc Márquez segon i Pedro Acosta en la tercera posició.